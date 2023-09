Di Euronews

Le proteste nella capitale armena Erevan continuano. Gli scontri sono il segno dell'alta tensione, seguita al riaccendersi del conflitto tra Azerbaigian e Armenia per il controllo del Nagorno-Karabakh

Cinque violazioni del cessate il fuoco che ha fermato l'operazione militare dell'Azerbaigian contro le forze separatiste filoarmene nel Nagorno-Karabakh.

È quanto emerge da una nota diffuda dal ministero della difesa russo.

PUBBLICITÀ

Le violazioni sono state registrate nei distretti di Shusha e Mardakert.

Secondo il ministero, il contingente di pace russo continua ad ospitare 1.340 civili, tra cui 607 bambini, che attualmente non sono in grado di tornare alle loro case.

Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan punta il dito contro i contingenti di pace russi, che non hanno impedito l'offensiva azera: "Se i pacificatori sono riusciti a negoziare un cessate il fuoco, perché non sono riusciti a negoziare un accordo per impedire l'attacco al Nagorno-Karabakh?". Pashinyan ha anche detto che il resto del Paese è pronto ad accogliere 40.000 famiglie armene del Nagorno-Karabakh, che però - ha aggiunto - dovrebbero poter rimanere nelle loro case.

Nella capitale armena Erevan le proteste continuano

Le proteste nella capitale armena Erevan continuano. Gli scontri sono il segno dell'alta tensione seguita al riaccendersi del conflitto tra Azerbaigian e Armenia per il controllo del Nagorno-Karabakh. Le forze di Baku hanno bombardato pesantemente l'enclave armena e poi hanno cercato di prendere i centri abitati.

Il governo armeno ha fatto appello al Consiglio di Sicurezza dell'Onu perché fermi quella che ha definito l'offensiva dell'Azerbaigian. In questo contesto, l'accordo sul cessate il fuoco resta fragile.

I rappresentanti del Nagorno-Karabakh e del governo dell'Azerbaigian hanno tenuto una prima tornata di colloqui sul futuro della regione separatista che l'Azerbaigian ora dice di controllare pienamente.

I rappresentanti della regione hanno chiesto carburante e cibo, e i funzionari azeri hanno accettato di fornire aiuti umanitari, compresa l'energia per riscaldare asili e scuole.

"L'Azerbaigian ha la responsabilità di garantire i diritti e la sicurezza degli armeni del Karabakh, compreso il diritto di vivere nelle loro case senza intimidazioni e discriminazioni. Lo spostamento forzato della popolazione civile con mezzi militari o in altro modo sarà accolto con una forte risposta da parte dell'Ue" ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell.