Nagorno Karabakh, l'Armenia chiede una missione dell'Onu nella regione

Di Euronews

È l'ora della diplomazie sul Nagorno Karabakh. L'Armenia chiede una missione speciale Onu nel territorio mentre l'Azerbaigian parla di 'opportunità storica' per instaurare relazioni di buon vicinato

L'Armenia ha ribadito la richiesta di inviare una missione delle Nazioni Unite nella regione del Nagorno Karabakh, che si trova in territorio azero ed è rivendicata da gruppi separatisti armeni.

PUBBLICITÀ

Mentre l'Azerbaigian mostra le armi consegnate dalle milizie armene in seguito al cessate il fuoco, il capo della diplomazia di Erevan mette in guardia le Nazioni Unite sul destino incerto della popolazione armena dell'enclave.

Le diplomazie armena e azera all'Onu

"L'Armenia ha ripetutamente chiesto alla comunità internazionale delle azioni concrete, tra cui l'invio di una missione delle Nazioni Unite per la valutazione delle necessità e l'accertamento dei fatti nel Nagorno Karabakh - ha detto alle Nazioni Unite Ararat Mirzoyan, ministro degli Esteri armeno - ma la comunità internazionale, le Nazioni Unite, non sono riuscite a venire in soccorso della popolazione negli ultimi nove mesi".

Dal canto suo, l'Azerbaigian si dice pronto al dialogo con il vicino armeno:"Continuiamo a credere fermamente che vi sia un'opportunità storica per l'Azerbaigian e l'Armenia di stabilire relazioni di buon vicinato e di coesistere fianco a fianco, in pace, come due Stati sovrani sotto confini internazionalmente riconosciuti" ha dichiarato Jeyhun Bayramov, ministro degli Esteri azero.

Nel discorso alle Nazioni Unite, il capo diplomatico dell'Azerbaigian ha assicurato che l'etnia armena che vive nel Nagorno Karabakh sarà trattata con equità dalle autorità.

All'inizio di questa settimana la regione ha registrato nuovi scontri con l'attacco azero in quella che Baku ha definito ''un'operazione anti terrorismo''.

L'Azerbaigian aveva ripreso il controllo del territorio in mano ai separatisti armeni in una guerra lampo nel 2020.