Mentre Zelensky è in Canada dall'alleato Trudeau e i missili ucraini hanno colpito la flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, secondo il "Washington Post", Biden avrebbe promesso a Kiev i missili ATACMS a lunga gittata con bombe a grappolo

Dopo gli Stati Uniti, il Canada: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky continua il suo tour in Nord America.

Venerdì ha parlato al Parlamento di Ottawa e il primo ministro canadese Justin Trudeau gli ha garantito nuovi aiuti militari.

Il Canada ha stanziato altri 650 milioni di dollari canadesi, pari a 452 milioni di euro, per la costruzione di 50 veicoli blindati per Kiev.

Sabato Trudeau e Zelensky si recheranno a Toronto per incontrare la comunità ucraina locale.

Stretta di mano Zelensky-Trudeau. (Ottawa, 22.9.22023) Telegram

577 giorni di guerra

L'Ucraina ha segnato un punto importante a proprio favore nella guerra: venerdì ha attaccato con missili britannici il quartier generale della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, in Crimea.

L'attacco alla flotta russa a Sebastoboli ha provocato una vittima, secondo le autorità.

In seguito a questo attacco, la Russia ha rafforzato la sicurezza in tutte le città del Paese, in particolare a Mosca.

Dal fronte

Le forze di terra ucraine sarebbe riuscite a sfondare la prima trincea difensiva russa - la cosiddetta "Linea Surovikin" - a Verbove, villaggio a est di Robtyne, nell'oblast di Zaporizhzhia.

Era già accaduto, ma con assalti di fanteria su piccola scala. Ora, invece, gli ucraini sarebbero penetrati con i mezzi pesanti, suggerendo l'ipotesi di un'offensiva ben più strutturata e significativa.

Ma la cautela è d'obbligo, dato che di conferme ufficiali per ora non ce ne sono.

Missili ATACMS in arrivo

Infine, dagli Usa: l'amministrazione-Biden sta per annunciare la fornitura all'Ucraina dimissili ATACMS a lungo raggio, armati con bombe a grappolo, anzichè con una singola testata: lo scrive il "Washington Post"

