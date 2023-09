Di Euronews

I dati del satellite Copernicus hanno rivelato che le temperature dell'Atlantico del Nord sono registrate nel 2023 sono le più alte di sempre. A richio vegetazione ed ecosistemi marini

Nell'Atlantico settentrionale, al largo della costa sud-occidentale della Gran Bretagna gli scienziati hanno osservato temperature superficiali allarmanti.

Il fenomeno nen è affatto nuovo ma quest'anno è stato più grave che mai. A inizio estate, le temperature hanno superato le medie sul lungo periodo di più di cinque gradi.

"Le temperature del mare sono ancora più alte di quasi 2 gradi rispetto alla media e ciò è avvenuto per quasi tutto l'anno in corso", spiega il dottor Dan Smale, della Marine Bioligical Association.

Oltre alle temperature, da più di un decennio la sua squadra ha osservato le piante marine e le alghe, con particolare attenzione ai fuchi. Le temperature raggiunte all'inizio dell'estate sono state talmente elevate da mettere in discussione la loro sussistenza.

Le fondamenta degli ecosistemi

SI tratta di un fattore essenziale, perché così come sulla terra, la vegetazione marina, composta da piante, alghe e micro alghe costituisce le fondamenta degli ecosistemi. "Pochi gradi non sembrano molti, ma in un ambiente marino, relativamente molto stabile dal punto di vista termico, potrebbero avere un impatto enorme. È quello che stiamo cercando di scoprire con la nostra ricerca", spiega Cat Wilding della Marine Bioligical Association.

Il team ha condotto esperimenti sulla salute delle alghe e delle piante marine, sia in mare che in laboratorio, per vedere cosa potrebbe accadere se le tendenze attuali dovessero continuare.

Dall'Atlantico al Pacifico

"Quest'anno le temperature del mare, in particolare nell'Atlantico settentrionale, sono state allarmanti. Il riscaldamento degli oceani e le ondate di calore marino aumenteranno nei prossimi decenni, con enormi conseguenze per la pesca, l'acquacoltura e la conservazione degli ecosistemi marini", afferma il dottor Dan Smile.

Alghe e piante marine sono alla base degli ecosistemi in Europa esattamente come il corallo nei mari tropicali. Le alghe hanno un range molto più vasto, dai mari temperati all'Artico. "Nel Pacifico abbiamo già visto esempi di morie e formazione di zone di ipossia associate al cambiamento climatico", afferma Helen Findlay, professoressa del laboratorio marino di Plymouth: "Non è assurdo pensare che potremmo vedere gli stessi fenomeni anche nei mari del Regno Unito e dell'Europa".

Le temperature elevate scuotono gli ecosistemi marini dalle fondamenta mentre gli scienziati osservano, per capire cosa ci aspetta nell'immediato e come potrebbero essere gli oceani per le generazioni future.