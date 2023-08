La parabola discendente del generale russo Surovikin. A capo delle forze aerospaziali di Mosca ora c'è Viktor Afzalov

Il Ministero della Difesa russo ha nominato un nuovo capo ad interim delle sue forze aerospaziali per sostituire il generale Sergey Surovikin: si tratta del colonnello generale Viktor Afzalov.

Surovikin non è stato visto in pubblico dall'ammutinamento della milizia Wagner a giugno. Durante la rivolta, il generale era apparso in un video nel quale esortava Prigozhin a ritirarsi, ma l'ipotesi è che sia attualmente indagato per possibile complicità nell'ammutinamento.

Il giornalista russo Alexey Venediktov, ex capo della sciolta stazione radio Ekho Moskvy (Eco di Mosca), ha annunciato martedì che Surovikin era stato licenziato.

Nel mese di ottobre, era stato messo a capo delle operazioni militari russe in Ucraina, ma nel gennaio di quell'anno il ruolo fu affidato al generale Valery Gerasimov, capo di stato maggiore generale, e Surovikin fu nominato vice di Gerasimov.

Surovikin si guadagnò il soprannome di "generale Armageddon" durante l'intervento militare della Russia nella guerra civile siriana.