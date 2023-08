Decine di migliaia di chilometri di foreste andati in fumo nel grande nord e intanto sono già 20.000 i canadesi che hanno dovuto lasciare i loro villaggi

Le evacuazioni aeree sono iniziate per le persone più a rischio e se non piove i funzionari ammettono che il fuoco raggiungerà Yellowknife entro il fine settimana. È un record assouto quello che il Canada tocca quest'anno per gli incendi boschivi con oltre 21.000 km2 di foreste bruciati.

PUBBLICITÀ

La paura a Yellowknife

L'incendio stava ardendo a circa 17 chilometri fuori città quando è stato emesso l'ordine di evacuazione per Yellowknife e le comunità vicine già mercoledì sera. Secondo il governo dei Territori del Nordovest, 20.000 persone dovrebbero lasciare le loro case il prima possibile.

Mobilitato anche l'esercito

Il personale delle forze armate canadesi sta aiutando i vigili del fuoco e ha trasportato gli sfollati su un aereo Hercules. Le persone in condizioni di salute precarie sono incoraggiate a iscriversi all'evacuazione aerea.

Più di 200 incendi hanno già bruciato una vasta area dei Territori del Nordovest. Se non piove, il fuoco raggiungerà la periferia di Yellowknife, capoluogo della regione, durante il fine settimana. Il 15% della popolazione dei Territori del Nordovest è già stato evacuato. Le autorità affermano che la maggior parte delle strade sono ancora sicure, ma la densa coltre di fumo limita la visibilità. Attualmente ci sono più di 1.000 incendi attivi che bruciano in tutto il Paese.