Nuovi incendi stanno costringendo all'evacuazione migliaia di persone in tutto il Canada, mentre tutto il Paese sta combattendo contro gli incendi fuori controllo che, secondo gli esperti, potrebbero durare "tutta l'estate".

Dall'inizio dell'anno, le fiamme hanno bruciato oltre 46.000 chilometri quadrati, molto al di sopra della media canadese, poiché il grande paese nordamericano si sta riscaldando più rapidamente del resto del mondo a causa dei cambiamenti climatici.

Le autorità ambientali indicano che al momento ci sono ancora 416 incendi attivi nel paese, 203 dei quali classificati "fuori controllo".

Dopo qualche giorno di tregua, in Alberta - una delle province più grandi del Canada - gli incendi si sono intensificati e gli abitanti di Edson (circa 10.000 residenti) sono stati costretti alla seconda evacuazione in un mese.

Nell'est del Canada, il ministro della Pubblica Sicurezza della provincia del Québec, François Bonnardel, ha dichiarato sabato mattina che la situazione rimane difficile, con diverse città minacciate.

"Temiamo che gli incendi possanio durare tutta l'estate", ha avvertito.

Vietatissima l'accensione di fuochi all'aperto.

Aiuti internazionali

Gli Stati Uniti hanno inviato centinaia di vigili del fuoco in Canada nelle ultime settimane e hanno fatto sapere che sono in arrivo ulteriori aiuti.

L'aiuto è arrivato anche dal Sudafrica, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato, giovedì, che anche Francia, Portogallo e Spagna stanno inviando più di 280 vigili del fuoco in Canada.

A due giorni dall'arrivo in Quebec, per assistere i colleghi canadesi nella lotta contro gli incendi, i vigili del fuoco e i soccorritori della Protezione Civile francese stanno già lavorando in prima linea.

E mentre il Canada va in fumo... (Kiev, 10.6.2023) Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Polemiche per Trudeau in Ucraina

Mentre il Canada va...in fumo, il premier canadese Justine Trudeau va in Ucraina: sabato 10 giugno è stato ospite a Kiev del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L'assenza dal Paese, in un momento così delicato, del primo ministro ha scatenato inevitabili polemiche in tutto il Canada.