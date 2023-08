Sarà la semifinale tra l'Australia e l'Inghilterra di mercoledì a Sydney a decidere chi sfiderà la Spagna nella finalissima dei Mondiali di calcio femminile

SYDNEY (AUSTRALIA) - Australia e Inghilterra sono pronte per la semifinale dei Mondiali di calcio femminile, in programma mercoledi a Sydney.

Chi vince, è in finale con la Spagna (che ha battuto 2-1 la Svezia nella prima semifinale, ad Auckland).

Con la fuoriclasse Sam Kerr (che gioca proprio in Inghilterra, nel Chelsea) al rientro dopo un infortunio al polpaccio, lo Stadio Olimpico di Sydney, stracolmo con 80.000 persone, spingerà al massimo la squadra di casa, ma l'Inghilterra potrebbe rovinare la festa.

L'esultanza di Sam Kerr, dopo la vittoria ai rigori sulla Francia. (Brisbane, 12.8.2023) Tertius Pickard/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Attenti alla "Lioness", la squadra delle campionesse d'Europa

Le campionesse d'Europa in carica - guidate dall'olandese Sarina Wiegman (vice campionessa del mondo nel 2019 con l'Olanda) - sono a caccia della loro prima Coppa del Mondo e, nonostante l'assenza per squalifica dell'attaccante Lauren James, rimangono le favorite per raggiungere la finale.

Ma il fattore campo è tutto dalla parte delle australiane....

Sarina Wiegman con le sue giocatrici, durante Inghilterra-Nigeria. (Brisbane, 7.8.2023) Tertius Pickard/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Febbre "australiana"

"In Australia è letteralmente scoppiata la febbre per la Coppa del Mondo", racconta l'inviato a Sydney, Sam Ashoo.

"Era dalle Olimpiadi del 2000 che in Australia non accadeva qualcosa di simile. Le Matildas (il soprannome della squadra femminile australiana di calcio, ndr) sono convinte di poter battere l'Inghilterra e raggiungere così l'obiettivo della partita più importante: la finalissima".