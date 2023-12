Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

23 anni dopo la sentenza Bosman, un'altra sentenza della Corte di giustizia europea (CGE) potrebbe cambiare il calcio europeo.

I giornali di tutta Europa hanno interpretato la sentenza della Corte di giustizia europea (CGE) nei confronti di UEFA e FIFA come una sorta di approvazione del progetto di Superlega. La Corte però ha preferito calmare gli animi, sottolineando che la sua sentenza non costituisce un'approvazione del progetto della Superlega.

"La Corte ha confermato che questo non è mai stato un caso giudiziario sulla Super League, ma sulla UEFA e sui suoi poteri", ha dichiarato Miguel Poiares Maduro, professore di diritto presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze.

La Corte ha stabilito in modo inequivocabile che le pratiche della UEFA costituiscono un abuso di posizione dominante.

"Il messaggio della Corte è chiaro: gli organismi con poteri normativi o quasi normativi saranno esaminati, e molto da vicino, in base al diritto della concorrenza dell'UE", ha dichiarato a Euronews Pablo Ibáñez Colomo, cattedra Jean Monnet in concorrenza e regolamentazione presso la London School of Economics (LSE).

"Il messaggio della Corte agli organi di governo dello sport è stato molto chiaro: ricordate che siete aziende e siete soggetti al diritto della concorrenza", sintetizza l'avvocato Viktoria Tsvetanova, associata del team concorrenza di Dentons.

La sentenza sembra ristabilire la predominanza delle norme sulla concorrenza, contraddicendo le esenzioni dal quadro antitrust per gli organismi sportivi europei. Ma cosa significa in pratica la sentenza?

Secondo l'avvocato Tsvetanova, la principale implicazione della sentenza è che gli organi di governo dello sport devono rivedere le loro regole, in particolare per quanto riguarda l'autorizzazione per gli eventi, le sanzioni per i giocatori e i club, le disposizioni sull'arbitrato e la loro giurisdizione esclusiva.

"La lettura è restrittiva e significa che, in un certo senso, ora la UEFA/FIFA dovrà inevitabilmente ripensare alcune delle sue pratiche", ha fatto eco il professor Colomo, affermando che altri organismi sportivi si sono sviluppati su una struttura piramidale monopolistica o quasi monopolistica che stabilisce le regole per tutti gli sport.

Tuttavia, l'organo di governo del calcio europeo ha minimizzato l'impatto della sentenza, sottolineando che non si trattava di un'approvazione o di una convalida della Super League.

"La UEFA ha fiducia nella solidità delle sue nuove regole, e in particolare nel fatto che esse sono conformi a tutte le leggi e i regolamenti europei pertinenti", ha dichiarato l'organismo nel comunicato.

"Sono preoccupato per questa reazione iniziale che sottovaluta la portata della riforma che devono intraprendere per soddisfare i requisiti della Corte", ha commentato Maduro, anch'egli ex funzionario FIFA.

La Corte ha chiaramente riconosciuto l'importanza dello sport e di un modello a struttura piramidale con un'organizzazione al vertice dotata di poteri di regolamentazione e di concessione di licenze, ha spiegato Maduro, aggiungendo: "Ciò che la Corte valuta in modo molto negativo è il modo in cui l'Uefa esercita attualmente i suoi poteri di regolamentazione e di concessione delle licenze, in quanto favorisce aspetti discriminatori arbitrari".

Una porta aperta

L'altra conseguenza della sentenza è che essa apre la porta a qualsiasi altra organizzazione che possa proporre modelli alternativi, ha proseguito Maduro.

"Se questi modelli alternativi si dimostrassero migliori della UEFA nella distribuzione dei proventi della competizione, ad esempio, allora la UEFA non potrebbe far prevalere il proprio sistema in modo arbitrario", ha detto.

Subito dopo la sentenza, Bernd Reichman, amministratore delegato della società di sviluppo sportivo A22, ha presentato le caratteristiche di un progetto rinnovato di Super League europea.

"Oggi c'è una grande notizia: il calcio è libero. Libero dal monopolio della UEFA, libero di perseguire le migliori idee senza temere sanzioni", ha dichiarato Reichman, precisando che le principali novità della nuova proposta di Super League europea sono l'inclusione di promozioni e retrocessioni, nonché la possibilità di trasmettere tutte le partite in streaming gratuitamente.

Tuttavia, diversi club, tra cui Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Manchester United, Atletico Madrid e AS Roma, hanno rilasciato oggi dichiarazioni pubbliche in cui prendono le distanze dal progetto, affermando che non hanno intenzione di aderirvi.

Nonostante lo scetticismo nei confronti della Superlega, la sentenza sembra una pietra miliare in termini di possibilità di creare competizioni alternative.