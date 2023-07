È il quarto tentativo di attacco sulla capitale in un mese e il terzo in questa settimana. Il ministero della Difesa russo ha parlato di un'azione terroristica del "regime di Kiev". Nessun commento da parte dell'Ucraina

Le autorità russe hanno dichiarato che tre droni ucraini hanno attaccato Mosca nelle prime ore di domenica, ferendo una persona e provocando la chiusura temporanea dello spazio aereo sopra la città e del traffico di uno dei suoi quattro aeroporti.

Il ministero della Difesa russo ha definito l'incidente come un "tentativo di attacco terroristico da parte del regime di Kiev" e ha dichiarato che itre dispositivi sono stati intercettati dal sistema di difesa aereo russo.

Uno è stato distrutto in volo nei cieli della regione di Mosca, all'altezza di Odintsovo, mentre gli altri due sono stati colpiti da strumenti elettronici e, una volta perso il controllo, si sono shiantati nel quartiere degli affari della capitale, Mosca City.

Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha dichiarato che l'attacco ha "danneggiato in modo insignificante" l'esterno di due edifici non residenziali nel quartiere commerciale. Come riferito dall'agenzia di stampa statale russa, la Tass, la persona ferita è una guardia di sicurezza.

Secondo la Tass, per circa un'ora non sono partiti voli dall'aeroporto di Vnukovo, alla periferia sud della città, e lo spazio aereo sopra Mosca e le regioni periferiche è stato temporaneamente chiuso a tutti i velivoli. I voli diretti nella capitale sono stati dirottati sugli aeroporti di Domodedovo e Sheremetyevo.

Le autorità moscovite hanno anche chiuso al traffico una strada vicino al luogo dell'incidente.

Mosca sotto attacco

Non ci sono stati commenti immediati da parte dei funzionari ucraini, che raramente, se non mai, si assumono la responsabilità di attacchi sul territorio russo.

Si è trattato del quarto tentativo di attacco alla capitale in questo mese e del terzo in questa settimana. Una frequenza che alimenta le preoccupazioni sulla vulnerabilità di Mosca.

Venerdì il ministero della Difesa russo aveva riferito di aver abbattuto un drone ucraino fuori Mosca. Lunedì altri due dispositivi hanno colpito la capitale: uno dei due è caduto nel centro della città, vicino alla sede del ministero della Difesa, a circa tre chilometri dal Cremlino. L'altro ha colpito un edificio di uffici nel sud della città, sventrando i piani superiori.

In un altro attacco, il 4 luglio scorso, l'esercito russo ha dichiarato di aver abbattuto quattro droni alla periferia della capitale, mentre un quinto è stato disturbato dagli strumenti elettronici e successivamente distrutto.