Di euronews

Aereo dei vigili del fuoco precipita nel sud della Grecia, incidente ripreso dalla tv di Stato

L'incidente di un Canadair greco - all'opera per lo spegnimento degli incendi divampati in questi giorni in Grecia - è avvenuto sopra la città di Karystos, sull'isola di Evia, non lontano da Atene.

Non è ancora chiaro il numero delle vittime.

L'incidente è stato "trasmesso" in una trasmissione della Tv di Stato, che ha mostrato l'aereo a bassa quota che scompariva in un canyon, prima che una palla di fuoco fosse vista pochi istanti dopo.

Già nell'agosto del 2009 un Canadair greco era precipitato mentre stava tentando di spegnere un incendio divampato sull’isola di Cefalonia.