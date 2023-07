Di Euronews

I soccorritori stanno lacorando per estrarre le persone rimaste sotto le macerie di un ponte in construzione crollato vicino Patrasso.

Un ponteè crollato domenica in Grecia, vicino alla città di Patrasso. Secondo il quotidiano greco Kathimerini il bilancio è di almeno una vittima acettata e di tre feriti, che sono ricoverati presso l'ospedale universitario di Rio e l'ospedale di Agios Andreas.

I soccorritori hanno detto all'Afp che sotto le macerie ci sono altre persone: i dispersi sarebbero due, ma ancora non è possibile stabilire il numero esatto.

Secondo le ricostruzioni il crollo è avvenuto nei pressi di un campo rom. e ha riguardato un ponte in fase di ristrutturazione, al chilometro 205 dell'autostrada nazionale Atene-Patrasso, l'arteria che collega la capitale con la penisola del Peloponneso.

Le immagini dei soccorsi

In passato l'infrastruttura aveva presentato problemi di erosione significativa, motivo per cui dal 2021 erano iniziati i suoi lavori di ristrutturazione che procedevano sezione per sezione.

L'incidente è avvenuto durante la fase di demolizione. Il cantiere era chiuso al traffico e al momento del crollo non c'erano veicoli in transito. Almeno due feriti sarebbero operai che stavano lavorando alla riparazione del ponte.

Sei ambulanze e unità mediche mobili si sono precipitate sul posto, secondo il Centro nazionale di emergenza (EKAV), insieme ad almeno 18 vigili del fuoco e un cane molecolare. Un'unità speciale di EMAK da Ioannina è in viaggio per Patrasso.