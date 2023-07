Di Euronews

Meno camion e più treni sulle Alpi. L'idea sembra allettante, eppure, dal suo annuncio circa 30 anni fa, il progetto ferroviario ad alta velocità Lione-Torino è stato oggetto di polemiche e divisioni

I suoi sostenitori sostengono che sia essenziale per lo sviluppo del trasporto merci su rotaia in montagna. Stéphane Guggino - Delegato Generale de La Transalpine Lione-Torino sottolinea che vista l'urgenza climatica è che ci sono 3 milioni di camion che passano ogni anno tra la Francia e l'Italia. Se non si costruiscono tunnel, bisogna continuare a fare circolare i camion sulle strade.

Tuttavia, per gli ecologisti e i critici, i danni ambientali superano di gran lunga i benefici.

Alberto Poggio è un Ingegnere della Commissione Tecnica dell'Unione Montana della Val di Susa: “Abbiamo calcolato che la realizzazione dell'intera linea Torino-Lione comporterà un apporto netto di 10 milioni di tonnellate di anidride carbonica nell'atmosfera. Le stime indicano che durante i lavori verranno scaricati dai tunnel da 600 a 1.000 litri al secondo di acqua. È come se una parte significativa di Torino o Lione stesse affrontando una carenza d'acqua.

**Stéphane Guggino,**Delegato Generale de La Transalpine Lione-Torino “Attualmente, questo drenaggio rappresenta solo l'1% della portata del fiume Arc. Si può anche considerare i benefici ecologici, come il passaggio dai camion alle ferrovie, meno incidenti stradali, meno usura delle infrastrutture, scambi affidabili, avvicinamento di persone e territori. In questa fase, è un investimento che possiamo fare.”

Esiste già una linea ferroviaria che collega Lione a Torino. Si trova tra le montagne, e permette ogni giorno il passaggio di una cinquantina di treni attraverso il tunnel del Fréjus. (grafico delle due linee). Questo è tre volte inferiore a quanto previsto dal progetto. Tuttavia, gli oppositori affermano che la linea storica esistente è sottoutilizzata.

Gwendoline Delbos, europarlamentare del Partito dei Verdi: “Quel che è certo è che, oggi, attraverso la linea esistente senza bisogno di gallerie, potremmo accogliere ciò di cui abbiamo bisogno.”

Sia in Italia che in Francia, le questioni legate all'imponente cantiere alimentano l'opposizione.

Philippe Delhomme, Presidente di "Vivre et Agir en Maurienne" "La vita quotidiana di piccoli villaggi attraversati da camion per il trasporto di rifiuti o merci è ovviamente sconvolta; si tratta di costruzioni, rifiuti, e c'è davvero uno spreco mostruoso nei paesaggi che prima sostenevano la vita".