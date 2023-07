Alberto Núñez Feijóo è uscito vittorioso contro l’attuale capo del governo, proiettando un'immagine che alla fine ha convinto numerosi elettori indecisi a puntare su un cambio di direzione

Un acceso dibattito parlamentare contro Pedro Sánchez ha favorito il leader dell'opposizione agli occhi di molti spagnoli. Alberto Núñez Feijóo è uscito vittorioso contro l’attuale capo del governo, proiettando un'immagine che alla fine ha convinto numerosi elettori indecisi a puntare su un cambio di direzione.

“Feijóo ha superato se stesso”, hanno scritto diversi media locali spagnoli. Nonostante abbia guidato il Partito Popolare per oltre un anno, fino ad ora ha sempre tenuto un basso profilo.

Ha trascorso gran parte della sua carriera politica in Galizia, guidando il governo regionale per 13 anni. Rinnovando il mandato con le maggioranze, ha impedito l'ascesa locale dell'estrema destra. Tra conflitti interni al partito a livello nazionale, Feijóo ha raccolto un'attenzione significativa, dando un’immagine forte di se all’elettorato,

Nato in una famiglia modesta, Feijóo, ha conseguito la laurea in giurisprudenza durante i primi anni della democrazia. Chi lo ha conosciuto da giovane lo descrive come un uomo responsabile.

Sebbene aspirasse a diventare magistrato, scelse di diventare un funzionario pubblico per mantenere la sua famiglia quando suo padre perse il lavoro.

Il nuovo leader

Luci e ombre sulle sua carriera. Come quando nel 1995, mentre era nel governo della Galizia, fu fotografato a bordo di uno yacht con un narcotrafficante. Il politico ha sempre assicurato di non sapere nulla delle attività illecite di quell’uomo.

Ma si sa i la stampa non fa sconti. E lo scatto, pubblicato per la prima volta nel 2013, è ricomparso alla fine di questa campagna elettorale.

Nel 2006 ha assunto la guida del Partito Popolare in Galizia. Tre anni dopo, ha incontrato la sua attuale compagna, un'imprenditrice galiziana dalla quale ha avuto un figlio. Da quel momento ha sempre tenuto le redini del governo regionale. Per anni, Feijóo si è sempre tenuto alla larga alla politica nazionale. La sua "unica ambizione" era focalizzata sulla Galizia.

Quando il partito ha dovuto affrontare conflitti interni, non ha potuto rifiutare la chiamata da Madrid. Feijóo rappresenta unità, efficienza e prevedibilità mentre le sue posizioni in materia di politica internazionale restano piuttosto vaghe.

Il suo primo discorso è stato incentrato sull'abolizione di quello che lui ha definito il "sanchismo", ovvero l’arte di "accettare di fare qualunque cosa, con chiunque e a qualunque prezzo, pur di restare al potere il più a lungo possibile".

Una promessa questa che è risuonato come un appello a tutti gli spagnoli desiderosi di un cambio di rotta nel paese. Dopo l'ultimo dibattito, i sondaggi indicavano uno spostamento di voti dall'estrema destra verso il Partito popolare, oltre che dalle file socialiste. Abituato alle maggioranze assolute, una delle sue prime sfide potrebbe essere quella di imparare a condividere il potere.