Collette per sostenere i soldati che combattono nella regione della Transcarpazia per la causa dell’Ucraina. E’ l’iniziativa di molte persone in Ungheria che stanno raccogliendo denaro ma non per fornire armi, munizioni ed esplosivi.

Il 23 ottobre 2022 è stato pubblicato su Facebook un breve video che mostrava i primi militari ungheresi entrare nel villaggio di Ambarne, vicino al confine ucraino-russo, con in mano una bandiera ungherese con un buco in ricordo della rivoluzione del 1956 in Ungheria e una bandiera ucraina.

Quando un gruppo di ungheresi ha visto le immagini, ha deciso di aiutare il battaglione di difesa territoriale indipendente dell'esercito ucraino, che si autodefinisce "Draghi della Transcarpazia".

Balázs Trautmann, organizzatore del gruppo: "Ci vuole molta energia elettrica per condurre una guerra moderna. Abbiamo trasportato molte batterie per loro, grandi batterie industriali, "bestie da otto chilogrammi", molte batterie tascabili, più piccole ma potenti, droni, civili equipaggiamento per la visione notturna, telemetri, gonne polari speciali e calzini da arrampicata (usati in Himalaya) durante l'inverno."

La loro iniziativa sta spopolando su Facebook da più di sei mesi: finora sono stati raccolti circa 300.000 euro. Sono state consegnati attualmente circa 176.000 euro. Il gruppo è in contatto con professor Ferenc Sándor che sta combattendo nell'unità e (come professore all'Università nazionale di Uzhhorod) e sta ancora tenendo lezioni virtuali nelle trincee.