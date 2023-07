Dal 2019 il partito Vox ha ben 52 seggi su 350 in Parlamento

Sono lontani i tempi in cui la Spagna era uno dei pochi paesi in Europa senza una presenza di politici di estrema destra nelle sue istituzioni. Dal 2019 il partito Vox ha ben 52 seggi su 350 in Parlamento.

Steven Forti, è uno storico e autore di "Extrema Derecha 2.0": "Vox è stato certamente rivalutato. Non solo dopo le elezioni in Andalusia. Ciudadanos e il PP hanno concordato di organizzare una manifestazione con Voxin Plaza Colón. Stiamo parlando del 19 febbraio. Vale a dire, in Spagna non c'è mai stato quello che è chiamato cordone sanitario o cardone democratico di fronte alle forze di estrema destra”.

Con i sondaggi che suggeriscono la vittoria del Partito Popolare di destra nelle elezioni per il rinnovo del Parlamento, è più che probabile un futuro governo nazionale che includa il partito di Santiago Abascal.

La sua crescita risponde a diversi fattori, dalla spinta per l'indipendenza catalana del 2017, alla crisi del Partito Popolare per gli scandali di corruzione fino all'ascesa al potere del Partito Socialista con l'appoggio del partiti di estrema sinistra e secessionisti.

Verónica Fumanal, analista politico: "È un fenomeno che si spiega anche con la paura dell'ignoto. Il cambiamento tecnologico che stiamo vivendo sta provocando una nuova spaccatura, non solo tra sinistra e destra, non solo tra nazionalisti e non nazionalisti, ma anche, ad esempio, tra mondo rurale e urbano. E, ultimo ma non meno importante, c'è il fattore sociale che è stato messo in quarantena."

In vista delle elezioni europee del giugno 2024, Bruxelles teme gli effetti di un governo di estrema destra.

Sempre secondo Steven Forti "questo metterebbe sul tavolo la possibilità ancora maggiore, al di là di quanto si dice, di una futura alleanza dopo le prossime elezioni europee tra il Partito popolare europeo ei conservatori e riformisti europei".

Fino a che punto potrà continuare a crescere questa ondata estremista?

Veronica Fumanal, analista politico "Quando arrivano al potere, vediamo che non sono coinvolti nelle questioni quotidiane che riguardano la vita di tutti gli spagnoli. È una guerra di identità, non ideologica. Pertanto, quando hanno governato, poi non sono stati rieletti. Trump come Bolsonaro non sono stati rieletti. Vedremo cosa accadrà a Giorgia Meloni. Solo nei Paesi dove queste convinzioni sono davvero radicate nella società, come la Polonia e l'Ungheria, governi così resistono".