Di Graham Keeley - Edizione italiana: Cristiano Tassinari

Vox potrebbe far parte del governo nazionale dopo le elezioni del prossimo 23 luglio. Alcune decisioni prese dal partito di estrema destra a livello regionale sono già state duramente criticate, ma il leader Santiago Abascal prova a minimizzare

La bandiera arcobaleno è stata al centro della campagna elettorale spagnola, sempre più aspra.

Il partito di estrema destra Vox ha insistito affinché il simbolo del movimento LGBT fosse rimosso dagli uffici delle autorità regionali nelle Isole Baleari, provocando una forte reazione in tutta la Spagna.

La bandiera è stata al centro dell'attenzione anche in altre autorità locali, dove Vox ha stretto un accordo per governare in alleanza con il moderato conservatore Partito Popolare (PP), dopo che la destra ha ottenuto vittorie convincenti nelle elezioni locali di maggio.

Si tratta di una "guerra culturale" esplosa nella scena politica spagnola in vista delle elezioni del 23 luglio.

Vox, un movimento nazionalista-populista simile a "Fratelli d'Italia" (il partito della premier Giorgia Meloni), a "Fidesz" in Ungheria (il partito di Viktor Orbán) e a "Diritto e Giustizia" in Polonia (il leader è il primo ministro Mateusz Morawiecki), cinque anni fa si trovava nei bassifondi dei risultati elettorali spagnoli, ma ora è diventato il terzo partito del Parlamento spagnolo e potrebbe fare da ago della bilancia dopo le elezioni del mese prossimo se, come suggeriscono una serie di sondaggi, il PP dovesse ottenere il maggior numero di voti.

I critici di Vox (e del suo leader Santiago Abascal) citano i diritti degli omosessuali e delle donne nel mirino del partito di estrema destra, che si oppone anche alla lobby trans, agli immigrati clandestini e all'Islam.

"Questo partito non è solo una minaccia per le femministe, ma anche per il collettivo LGBT e per gli immigrati", ha dichiarato a Euronews Patricia Aranguren, della Commissione 8M di Madrid, che ha preso il nome dalla celebrazione della Giornata internazionale della donna (l'8 marzo).

"Siamo determinati a non permettere che, se andranno al potere, ci venga tolta nessuna delle cose per cui abbiamo lavorato così duramente", ha aggiunto Patricia Aranguren.

Violenza intrafamiliare e domestica

Il partito di destra vorrebbe porre fine al matrimonio tra persone dello stesso sesso, poiché Vox ritiene che solo il matrimonio tra uomo e donna sia "naturale", ma ammette che l'unione civile sia ammissibile. Vox vorrebbe anche impedire l'adozione da parte di coppie gay.

Tuttavia, Santiago Abascal, leader di Vox, ha dichiarato sabato scorso in un comizio a Barcellona che il suo partito sostiene i diritti degli omosessuali.

"La Corte Suprema non permette a nessuna bandiera non ufficiale di sventolare sugli edifici pubblici, e molti omosessuali, che votano per noi, si sentono rappresentati solo dalla bandiera spagnola, che rispetta loro, la Spagna e tutti noi", ha detto.

Anche la lotta contro la violenza domestica ha avuto un ruolo di primo piano nella campagna elettorale.

A Valencia, dove il PP conservatore condividerà il potere con Vox, le autorità regionali hanno cambiato la definizione di violenza domestica in violenza "intrafamiliare".

Entrambi i partiti hanno promesso misure per combattere la "violenza intrafamiliare, soprattutto quella subita da donne e bambini, garantendo l'uguaglianza tra tutte le vittime".

Vox sostiene che sia uomini che donne possono essere vittime di violenza domestica, ma le statistiche ufficiali mostrano che la maggior parte delle vittime sono, ovviamente, donne.

Nel 2022 si sono verificati 41.321 episodi di violenza domestica, di cui 37.593 hanno coinvolto donne e in 3.495 casi le vittime erano uomini, secondo i dati del governo.

Una linea difficile da seguire per il PP

Il Partito Popolare conservatore spagnolo (PP) e Vox, un potenziale partner di coalizione al governo, potrebbero ottenere abbastanza seggi per formare un governo, ma hanno perso terreno rispetto ai socialisti del premier dimissionario Pedro Sánchez, secondo due sondaggi pubblicati nei giorni scorsi

Alberto Núñez Feijóo, leader del PP, ha sempre detto che avrebbe cercato la maggioranza assoluta, ma i sondaggi indicano che il suo partito non raggiungerà i numeri necessari.

Il leader del PP, che si definisce un moderato, ha dovuto mantenere un atteggiamento prudente nei confronti di Vox.

A Valencia, un esponente locale del PP ha affermato che "la violenza domestica non esiste", costringendo Núñez Feijóo a intervenire, dicendo che il suo partito "non farà un passo indietro nella lotta contro questo problema".

La polemica sulla violenza domestica a Valencia ha messo il PP in difficoltà: non voleva far saltare l'accordo con Vox, ma sapeva che avrebbe potuto alienarsi gli elettori, se non avesse mostrato sostegno alle donne.

In Extremadura, una regione occidentale, il PP ha affrontato un problema simile.

In un primo momento, la leader locale del PP, Maria Guardiola, ha giurato di non poter trattare con un partito che "nega la violenza machista, che disumanizza gli immigrati, che getta nel cestino la bandiera LGBT".

Ma poco dopo ha dichiarato che il suo partito non aveva altra scelta, per governare, che trovare un accordo con Vox...

LGBT-Fobia?

I diritti dei trans potrebbero essere minacciati nel caso in cui conquisti il potere un governo di coalizione di destra.

A febbraio, la Spagna è diventata uno dei primi Paesi in Europa a consentire l'autodeterminazione di genere a partire dai 16 anni, senza bisogno di valutazioni psicologiche o mediche.

Sia Vox che il PP hanno minacciato di abrogare questa legge, lanciando una sfida legale alla Corte Costituzionale.

Allo stesso tempo, la settimana scorsa il PP ha illuminato la propria sede con i colori arcobaleno del movimento LGBT, in occasione del "Madrid Pride".

I sostenitori della lobby LGBT hanno affermato che gli eventi in Spagna fanno parte di un attacco a livello europeo a diritti che hanno richiesto decenni per essere conquistati.