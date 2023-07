Di Euronews

L'aereo - un Cessna 208 - è precipitato sull'hangar dove si trovava un gruppo di 10 persone. Il pilota, che volava da solo, figura tra le vittime

5 persone sono morte e altre 8 sono rimaste ferite nello schianto di un piccolo aereo contro un hangar in un aeroporto non lontano da Varsavia, in Polonia.

L'aereo stava cercando di atterrare in condizioni meteorologiche avverse.

Il pilota, che volava da solo, figura tra le vittime, tra i feriti anche un bambino.

L'incidente è avvenuto dopo le 19:00 nello scalo di Chrcynno, vicino a Nowy Dwor Mazowiecki, nella Polonia centrale.

L'aereo - un Cessna 208 - è precipitato sull'hangar dove si trovava un gruppo di 10 persone.

Sul posto sono intervenute le squadre di vigili del fuoco, un'ambulanza e le forze di polizia. Quattro elicotteri del soccorso aereo medico polacco stanno partecipando all'operazione.