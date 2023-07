Oltre 110 milioni di americani sotto la morsa dell’afa. Nella Valle della Morte toccati quasi 53 gradi

Il caldo record negli Stati Uniti sta minacciando decine di milioni di americani mentre numerose città si preparano a battere il record dell’afa che ormai da una settimana sta interessando diverse zone.

Secondo gli esperti in trentotto città nel Sud e sulla West Cost le temperature toccheranno punte mai registrate arrivando a circa 48°C. Un ondata di calore che sta interessando quasi un terzo degli americani - circa 113 milioni di persone dalla Florida fino allo stato di Washington.

Intanto i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere gli incendi nel sud della California. Il più grande- il Rabbit Fire, ha già mandato in fumo oltre 1200 ettari di terreno. Nella Death Valley, la Valle della Morte, uno dei luoghi più caldi della Terra, la colonnina di mercurio ha già raggiunto 52,5°C, con una minima notturna di 36,6°C. Secondo il Washington Post sono le temperature più elevate degli ultimi 90 anni.

Anche diverse aree dell'Arizona, dello Utah e del Nevada si trovano in un livello di allerta "magenta", un "livello di caldo estremo raro e/o di lunga durata" che rappresenta il livello massimo del servizio meteo nazionale. Un calo delle temperature non è previsto a breve.

Altre parti degli Stati Uniti sono invece a rischio maltempo. "Temporali, forti piogge e inondazioni sono possibili in molte località, in particolare nel New England, già saturo" di recenti piogge, riferisce il National Weather Service.

Un'alluvione improvvisa ha ucciso tre persone ieri in una contea a nord di Filadelfia, in Pennsylvania, e altre quattro persone sono ancora date per disperse, hanno detto i vigili del fuoco locali.

In Canada quest'anno sono già andati in fumo più di 10 milioni di ettari di terreno. Secondo un rapporto 906 incendi erano ancora attivi ieri, di cui 570 fuori controllo, secondo i dati nazionali del Canadian Interagency Wildfire Center.