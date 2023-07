Di euronews

Il nuovo motore di ricerca rischia di mandare in pensione il vecchio Google grazie allo sviluppo dell’intelligenza artificiale

Google Bard sbarca in Europa. Lo strumento di intelligenza artificiale sviluppato dal colosso tecnologico americano è disponibile da questo giovedì in Europa in più di 40 lingue.

Google intende competere con Bing, lo strumento AI di Microsoft alimentato dalla tecnologia OpenIA che rischia di "mandare in pensione" il motore di ricerca Google, visto il suo grande successo.

Cos'è Google Bard e come funziona?

Google Bard permetterà di cambiare il tono e lo stile delle risposte in cinque opzioni: semplice, lunga, breve, professionale o informale.

Dopo una lunga fase di test il CEO di Google, Sundar Pichai, non ha dubbi: “Molto presto le persone saranno in grado di interagire direttamente con il nostro modello linguistico più recente e potente per completare le loro ricerche ma anche in modi sperimentali e innovativi”.

Al momento Google Bard è a tutti gli effetti un chatbot – come la concorrente ChatGPT – ovvero un servizio sperimentale di intelligenza artificiale conversazionale che risponde a domande e prende parte alle discussioni, ma non solo. Bard sarà presto integrato nel motore di ricerca di Google dal quale prende tutte le sue informazioni.

“Bard può essere uno stimolo per la creatività e un trampolino di lancio per la curiosità, aiutando a spiegare a un bambino di 9 anni le nuove scoperte dal telescopio spaziale James Webb della NASA, o a saperne di più sui migliori attaccanti del calcio in questo momento“ spiega ancora Pichai.