Di Euronews

Un attacco missilistico russo ha colpito il centro di Kramatorsk nella notte di martedì, uccidendo almento 9 persone e ferendone 56. Continuano le operazioni di soccorso. Zelensky "La Russia deve essere sconfitta e portatat a giudizio"

Un attacco missilistico russoha colpito un ristorante nel centro di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, uccidendo almeno nove persone e ferendone 56, hanno dichiarato le autorità ucraine, secondo cui all'interno dell'edificio, al momento dell'esplosione erano presenti almeno ottanta persone. Non si esclude, quindi, che il bilancio possa salire nelle prossime ore.

Il ristorante era un popolare centro di aggregazione della città, frequestato da giornalisti, militari e operatori umanitari. Tra i feriti anche la scrittrice ucraina Victoria Amelina, e il collega colombiano Héctor Abad Faciolince, riporta il giornale colobiano Semana. L'attacco ha colpito anche un centro commerciale non lontano, ma in questo caso nessuno sarebbe rimasto sotto le macerie.

"Noi quattro eravamo seduti al tavolo, tutto andava bene, poi all'improvviso uno scoppio. Non si sente più nulla e c'è sangue dappertutto, vetri, gente che fugge per strada. Anche i bambini erano ricoperti di sangue", ha affermato un testimone, che scampato all'attacco si è unito alle operazion di soccorso.

Secondo le autorità l'esplosione ha colpito anche appartamenti, aziende e uffici. I social media e le riprese dei droni mostrano danni significativi agli edifici, alcuni dei quali sono stati ridotti in macerie.L'attacco fa parte di un astrategia già messa in campo dai russi, per sfiancare la popolazione civile, terrorizzandola e privandola dei beni di prima necessità come cibo e medicine.

Gli altri attacchi e le reazioni

Il consiglio comunaledi Kromatorsk ha dichiarato che nella notte di martedì è stato colpito anche un villaggio vicino. E da Kherson è arrivata la notizia della distruzione di un supermercato. In entrambi gli attacchi nessuno è rimasto ucciso.

Dura la risposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che con un messaggio diffuso di notte, mentre i soccorritori stavano scavando tra le macerie del ristorante, ha condannato gli attacchi missilistici, sostenendo che "la Russia merita di essere sconfitta sul campo e deve esserepoi essere portata a giudizio da un tribunale di guerra".

Anche la Casa Bianca ha condannato la Russia per i suoi "attacchi brutali" all'Ucraina.

Nel frattempo il Ministero della Difesa russo ha annunciato che le truppe di Mosca hanno respintosette attacchi lanciati dalle forze di Kiev in direzione di Donetsk. Un posto di comando e un centro di comunicazione ucraini nella regione sarebbero stati distrutti.

Non è la prima volta che Kramatorsk è stata bersaglio di missili russi, dall'inizio dell'invasione del 24 febbraio 2022. La città è uno dei più importanti poli industriali dell'Ucraina orientale. Con 150mila abitanti, è tra i centri abitati più importanti ancora sotto il controllo ucraino nella Regione di Donetsk, e dista appena 30 chilomentri dalla linea del fronte.