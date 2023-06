Di Euronews

Alla Mecca si è conclusa l'ultima giornata dell'Hajj, il pellegrinaggio sacro per i fedeli musulmani. Hanno partecipato quasi due milioni di persone

Si è concluso l'Hajj, l'annuale pellegrinaggio alla Mecca sacro per i Musulmani.

Con il caldo, soffocante già dall'alba, centinaia di migliaia di persone si sono dirette verso il luogo in cui si svolge la cerimonia del Jamarat, "la lapidazione del diavolo", in cui i fedeli lanciano pietre contro tre monoliti che rappresentano Satana.

Il luogo ai trova a Mina, quartiere periferico della città, in cui nel 2015 centinaia di pelelgrini rimasero uccisi schiacciati dalla calca. Al ritorno, i fedeli eseguono il "tawaf" di addio, camminando sette volte intorno alla Kaaba, il gigantesco cubo nero della Grande Moschea della Mecca.

Secondo le autorità, quest'anno hanno partecipato al Hajj 1,8 milioni di persone, per lo più provenienti dall'estero, un numero ben lontano dal record di 2,5 milioni di pellegrini registrato nel 2019, prima della pandemia da Covid-19.

La giornata è celebrata dai musulmani di tutto il mondo. Alla moschea di Al Aqsa a Gerusalemme, uno dei luoghi più sacri dell'Islam, migliaia di palestinesi si sono riuniti in preghiera. Al termine di questa giornata comincia la festa di tre giorni dell'Eid-al-Adha, quando si celebra il patto di alleanza suggellato tra Abramo e Dio. Proprio come nel racconto biblico, in cui un ariete viene sacrificato al posto di Isacco, primogenito del patriarca dell'Antico testamento, anche le famiglie musulmane si riuniscono e banchettano con carne di montone arrostita.