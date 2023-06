Di Euronews

La polizia Ceca ha arrestato 14 persone sospettate di appartenere a un gruppo criminale dedico al traffico di migranti. Dal 2021 avrebbero trasportato più di mille persone dalla Turchia

Quattordici persone sono state arrestate in Repubblica Ceca con l'accusa di appartenere a un gruppo criminale dedito al traffico di migranti diretti in Europa dalla Turchia.

I sospetti, di cui tredici stranieri e uno di nazionalità ceca, informa la polizia, avrebbero trasportato almeno mille persone dal 2021, incassando almeno un milione di euro. In caso di condanna, i presunti trafficanti rischiano fino a sedici anni di carcere.

Secondo gli investigatori che hanno la maggior parte deli migranti entrati in Repubblica Ceca avrebbero usato il Paese come punto di transito verso altre destinazioni in Europa occidentale, evitando quindi di richiedere l'asilo.

A febbraio il governo di Praga aveva eliminao i controlli alla frontiera con la Slovacchia dopo una nuova ondata migratoria proveniente in larga parte dalla Siria.