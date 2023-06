Di Euronews

Novantacinque migranti tratti in salvo dopo il naufragio al largo delle coste della Grecia sono arrivati in un centro di accoglienza a Malakasa

I migranti tratti in salvodopo il naufragio della nave sulla quale viaggiavano al largo di Pylos, in Grecia, sono arrivati venerdì alla centro di accoglienza di Malakasa. Attualmente sono 95 le persone presenti nella struttura, che può ospitarne fino a 1.500 ed è stata aperta nel settembre del 2022.

I nove presunti scafisti formalmente in stato d'accusa

Nove uomini egiziani, arrestati come presunti scafisti a bordo del peschereccio affondato al largo di Pylos, sono stati condotti davanti al pubblico ministero nella tarda serata di giovedì e posto in stato d'accusa. È stato dato loro tempo fino a lunedì per preparare le loro testimonianze.

Sono accusati di aver costituito un'organizzazione criminale per l'ingresso illegale di migranti, di aver causato un naufragio e di aver messo in pericolo delle vite. Le persone in questione, di età compresa tra 20 e 40 anni, avrebbero ricoperto ruolo specifici nell'ambito del trasporto tra la costa libica e il luogo del dramma. Otto di loro sono in stato di detenzione presso la stazione di polizia di Kalamata, mentre il nono rimane sotto sorveglianza presso l'ospedale di Kalamata.

Proseguono le operazioni di ricerca in mare

Intanto sono proseguite nella notte, senza successo, le operazioni di ricerca e salvataggio nel tentativo di trovare le persone che ancora risultano disperse. Una fregata della Marina militare ellenica, un elicottero e tre navi stanno attualmente operando nell'area di ricerca.