Madrid, il vertice "Concordia" su energia e cybersicurezza

Di Euronews

Oltre 75 attori della sfera pubblica e privata al vertice europeo Concordia di Madrid. Due i temi caldi: transizione energetica e sicurezza informatica

L'Europa sta entrando in un territorio inesplorato?

Il rischio geopolitico, la transizione energetica, la tecnologia e l'intelligenza artificiale stanno ridisegnando l'Unione europea.

Più di 75 attori di rilievo internazionale della sfera pubblica e privata discutono del futuro dell'Europa al vertice europeo "Concordia" di Madrid.

Due i due temi chiave: la sicurezza energetica e la difesa informatica.

Matthew Swift, cofondatore del Concordia Summit, delinea le priorità: "Naturalmente, con la guerra in Ucraina, il tema della sicurezza energetica è in primo piano. Con esso, anche ciò che accadrà per l'Europa, per il Continente, e come questo influirà anche sui mercati globali".

La guerra in Ucraina ha costretto l'Unione europea a prendere decisioni complesse per ridurre la sua dipendenza energetica. Ma la transizione ha costi economici e incide sui bilanci.

L'ex presidente della Commissione europea, Jose Manuel Durao Barroso, non nasconde le zone d'ombra: "Stiamo vedendo qua e là, anche in Paesi che sono molto impegnati negli obiettivi climatici, alcune resistenze, ma credo che le argomentazioni a favore della sostenibilità e della decarbonizzazione vinceranno a causa della pressione dell'attuale situazione geopolitica. Dal punto di vista dell'Europa, è molto importante non dipendere dall'energia proveniente da altri Paesi".

La difesa informatica e l'intelligenza artificiale sono altri temi caldi di questa conferenza. L'Ucraina è entrata a far parte del Centro di difesa cibernetica della Nato a maggio e l'Alleanza è un partner strategico del vertice "Concordia".

Il vertice "Concordia" si tiene a Madrid in una data strategica: il 1° luglio la Spagna assumerà infatti la presidenza dell'Ue per i prossimi 6 mesi. Pochi giorni più tardi, il 23 luglio, la Spagna voterà per le elezioni generali che, secondo i sondaggi, potrebbero cambiare il colore politico del governo.