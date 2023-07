Un eventuale sì alla proposta renderebbe l'attaccante francese il calciatore più costoso della storia. Questa è solo l'ultima mossa dell'Arabia Saudita, che ha avviato un'ambiziosa campagna di reclutamento per attirare nel gioco nazionale i grandi campioni

Lunedì la squadra di calcio saudita Al-Hilal ha fatto un'offerta da record di 300 milioni di euro per Kylian Mbappe, che potrebbe vedere l'attaccante francese unirsi a Cristiano Ronaldo, conquistato a dicembre da Al-Nassr.

Il campione è in una situazione di stallo contrattuale con il Paris Saint Germain dopo la sua decisione di rifiutare l'opzione di un'estensione di 12 mesi del suo accordo con la squadra parigina. Di tutta risposta il club ha escluso Mbappé dalla tournée precampionato in Giappone prevista per sabato ed è determinato a vendere la sua stella, a meno non possa essere convinta a firmare un nuovo contratto.

Inoltre, secondo il Psg, Mbappé ha già un accordo in atto con il Real Madrid e prevede di andarsene come free agent alla fine della prossima stagione per unirsi alla squadra spagnola.

L'offerta di Al-Hilal renderebbe Mbappe il calciatore più costoso della storia, superando i 262 milioni di dollari pagati dallo stesso Psg per Neymar quando la squadra ha acquistato il brasiliano dal Barcellona nel 2017.

L'offerta rappresenta la mossa più ambiziosa dell'Arabia Saudita come parte di una determinata campagna di reclutamento per attirare i più grandi giocatori del gioco nel paese. Karim Benzema, N'Golo Kante e Roberto Firmino sono tra i grandi nomi che si dirigono verso il redditizio campionato dell'Arabia Saudita dopo Ronaldo ha accettato un accordo con Al-Nassr a dicembre.