Euronews - Agenzie internazionali Di Cristiano Tassinari

Tragedia tra vicini di casa, in Francia: stufo per una disputa per un pezzo di terreno, un pensionato olandese ha imbracciato un fucile e ha sparato a raffica, uccidendo una bambina di 11 anni, Solaine Thornton, e ferendo il padre e la madre. Ora l'assassino è stato arrestato

Un pensionato olandese di 71 anni, Dirk Raats, è stato arrestato e accusato di omicidio per la morte di una bambina inglese di 11 anni, Solaine Thornton, e il tentato omicidio dei suoi genitori. La sparatoria è avvenuta accaduto in Francia, lo scorso sabato sera, a Plonévez-du-Faou (Finistère), in Bretagna, nella frazione di Saint-Herbot. La bambina stava giocando sull'altalena con la sorella minore Celeste, di 8 anni, mentre i suoi genitori sedevano tranquillamente nel loro giardino, durante un barbecue in famiglia. All'improvviso, l'accusato - che si ritiene fosse infuriato con i vicini con per una disputa su un terreno, che va avanti da anni - è uscito di casa imbracciando un fucile Winchester 22 e ha aperto il fuoco, colpendo a morte la bambina.

Ferito gravemente anche il padre, Adrian. Ferita in maniera più lieve la madre Rachel.

La sorella è riuscita fuggire, illesa, trovando rifugia da un'altra vicina. Come rivela "Express", la bambina è morta "cullata" tra le braccia della madre. Dopo una breve trattativa con un negoziatore della Gendermeria, l'uomo si è consegnato: è stato tratto in arresto con l'accusa di "omicidio volontario di minore di 15 anni" e "tentato omicidio volontario" dei genitori della bambina. La polizia francese ha dichiarato che il pensionato e la moglie - residenti da tre anni in Bretagna - sono entrambi risultati positivi alla cannabis e all'alcol. Secondo i vicini, gli screzi tra Dirk Raats - l'assassino - e il padre della bambina uccisa erano piuttosto frequenti.