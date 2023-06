Pontefice: l'operazione è andata bene

Adesso ci potrebbero volere dai 5 ai 7 giorni per la degenza

Queste le ultime notizie da parte della nostra corrispondente Giorgia Orlandi: "Buone notizie sono giunte al Policlinico Gemelli, dove Papa Francesco è stato ricoverato nella giornata di mercoledì. Nelle ultime ore il Vaticano ha confermato che il Pontefice ha trascorso una notte tranquilla, serena dopo l'operazione e che sta recuperando progressivamente le forze. Il Papa ha anche espresso gratitudine per i molti messaggi ricevuti e per le preghiere dei fedeli arrivate da tutto il mondo. L'operazione di mercoledì è andata dunque a buon fine, durata 3 ore. Uno dei medici dell'équipe che ha seguito da vicino il Pontefice ha confermato che normalmente servono dai cinque ai sette giorni per garantire un pieno recupero delle forze fisiche. Ma nel caso del Pontefice, ha spiegato il medico, questo sarà verificato. Strada facendo tutti gli impegni del Pontefice sono stati sospesi fino al 18 giugno. E per quanto riguarda la questione dimissioni, ben sappiamo che il Pontefice ha già preparato una lettera di dimissioni, come confermato in un'intervista lo scorso dicembre. Nel caso, appunto, di impedimenti dovuti a motivi di salute gravi, però, questo non sembra essere lo scenario in cui si trova il Pontefice in questo momento".