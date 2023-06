La capitale ceca è stata invasa dai tifosi inglesi e italiani, ma solo una parte di loro è munita di biglietto: per motivi di sicurezza, ne sono stati venduti solo 3mila a squadra

È salita a Praga la febbre del calcio. Migliaia di tifosi del West Ham United dal Regno Unito e della Fiorentina dall'Italia sono nella capitale ceca per la finale della European Conference League, in programma mercoledì sera alle 21 allo stadio di Slavie. I viola non vincono un trofeo da 22 anni, mentre gli hammers lo aspettano da due.

Le autorità locali mantengono alta l'attenzione alla sicurezza nella città. Le linee di autobus e tram sono state rafforzate con altri servizi di trasporto pubblico per tutto il giorno e i tifosi muniti di biglietto saranno trasportati allo stadio con treni speciali, che hanno subito piccole modifiche per adattarsi agli orari della finale.

Oltre 300 volontari sono a disposizione per tenere sotto controllo i festeggiamenti e sono state allestite due zone separate per le tifoserie. Serviranno come punto di ristoro per i fortunati possessori dei biglietti e come spazio per guardare la partita per chi non ne ha.

Infatti sono stati messi in vendita poco meno di tremila biglietti per squadra e gli acquirenti sono stati decisi con una lotteria. Il resto della capienza dello stadio, che può ospitare più di 19mila persone, sarà utilizzato dalla Uefa per le sue esigenze. Preoccupa la possibilità che i tifosi non provvisti di biglietti si presentino in massa fuori dall'arena.