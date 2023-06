Calcio, Milan: Ibrahimovic, "è ora di dire addio al calcio"

Di Redazione italiana

A 41 anni, l'attaccante svedese ha annunciato il suo ritiro dal calcio dopo l'ultima partita di campionato (non disputata)

Zlatan Ibrahimovic ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato: il calciatore rossonero, a 41 anni suonati, è apparso sensibilmente commosso dopo aver diffuso la notizia.

Il suo debutto avvenne col Malmoe nel 1999, per poi trasferirsi all'Ajax nel 2001.

A seguire, l'approdo in Italia, dove ha giocato per la Juventus (2004-2006) e l'Inter (2006-2009) prima di trasferirsi al Barcellona (2009 -2010).

Poi, di nuovo in Italia per iniziare la sua prima tappa al Milan (2010-2012), ed ancora PSG (2012-2016), Manchester United (2016-18), Los Angeles Galaxy (2018-2019) prima degli ultimi quattro anni in rossonero.

Il giro di campo di Ibra per salutare i tifosi a san Siro. Antonio Calanni/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Lo svedese era in scadenza di contratto con il club e l'annuncio è arrivato un po' a sorpresa, dato che per lui sembravano aprirsi le porte del Monza, diretto dall'amico Galliani.

Ibrahimovic ha segnato 93 gol in 163 presenze al Milan: ha aiutato il "diavolo" a vincere il titolo di Serie A l'anno scorso, il suo secondo in campionato con i rossoneri.