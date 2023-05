22:09

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, saluta così l'elezione del presidente Erdogan: "Mi congratulo con @RTErdogan per la vittoria alle elezioni. Sono ansiosa di continuare a costruire le relazioni Ue-Turchia. È di importanza strategica per l'Ue e la Turchia lavorare per far progredire queste relazioni, a beneficio dei nostri popoli".