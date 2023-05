Elezioni turche e bufale: anche Erdogan è caduto su una fake news...

Quanto le bufale hanno influenzato il voto? Difficile dirlo ma ancora una volta l'azione di trolls e inquinatori professionisti è stata evidente

La Turchia è pronta per un secondo turno di votazioni dopo che né il presidente Recep Tayyip Erdogan né il suo principale rivale Kemal Kilicdaroglu sono riusciti a ottenere la maggioranza assoluta alle elezioni presidenziali di domenica

Poiché nessun candidato ha ricevuto più del 50% dei voti, il Paese è pronto per il ballottaggio. Finora, la campagna elettorale è stata segnata dalla disinformazione da entrambe le parti. Uno dei video più virali ha girato su twitter. Mostrava Kemal Kilicdaroglu che dice agli spettatori "andiamo insieme alle urne". Più avanti nella clip, Murat Karayilan, uno dei fondatori del Partito dei Lavoratori del Kurdistan o PKK – classificato come entità terroristica in Turchia, Unione Europea e Stati Uniti – appare nel video della campagna… Recep Tayyip Erdogan ha persino condiviso questa clip durante una manifestazione, chiedendo alla folla se avrebbe votato per un candidato sostenuto da un'organizzazione terroristica.

Ma come hanno dimostrato più siti di verifica dei fatti, questo era stato photoshoppato da due video separati. Kilicdaroglu ha incolpato gli “hacker stranieri russi” reclutati dalla squadra di Erdoğan.

Erdoğan ha risposto in modo simile, sostenendo che "un esercito di troll" stava lavorando per il suo rivale.

Bufale, accuse reciproche tra candidati ma gli esperti hanno dei dubbi sull'efficacia di certa disinfomatia

Gli esperti non sono sicuri se questo tipo di tattiche di disinformazione abbiano influenzato le elezioni, ma hanno avuto un impatto sulla società turca secondo Suay Boulougouris, responsabile del programma per l'articolo 19 della ONG che spiega come la coalizione di opposizione sia stata presa di mira più della coalizione di governo. "Penso che obiettivi primari di questa formazione politica siano tipicamente elettori che sono incerti o che possono essere influenzati dalla diffusione di questo tipo di informazioni fuorvianti o false. L'intenzione è di influenzare le loro opinioni e decisioni di voto. Non possiamo dire se questo sia stato definitivo nei risultati elettorali, ma ha sicuramente avuto un grave impatto sulla polarizzazione all'interno della società", aggiunge Boulougouris.