Turchia: le priorità del terzo mandato di Erdogan

Di Euronews

Il rieletto presidente turco Erdogan ha parlato ad Ankara. In primo piano la lotta all'inflazione e la mediazione per la pace in Ucraina

"Non siamo gli unici vincitori, a vincere è la Turchia".

Il rieletto presidente Erdogan parla soprattutto ai suoi sostenitori ma si rivolge a una platea più ampia.

Nell'evento promosso ad Ankara all'Unione delle Camere di Commercio, Reçep Tayyip Erdogan ha passato in rassegna i risultati dei suoi 20 anni al potere e si è detto pronto a riflettere sul voto che l'ha riconfermato.

"Naturalmente analizzeremo il voto in tutti i suoi aspetti. Approfondiremo anche le ragioni di questo entusiasmo senza precedenti nelle strade - ha detto il presidente turco - Siamo consapevoli che, come Paese, abbiamo intrapreso un cammino importante, sia in termini di significato che di conseguenze".

Al terzo mandato, il presidente turco ha anche sottolineato la necessità di risolvere i problemi pendenti con l'Unione europea: "Risolveremo al più presto il problema dei visti, che negli ultimi tempi è stato usato come una sorta di ricatto politico".

Secondo Erdogan, tra le priorità del governo ci sono la lotta all'inflazione e il sostegno alla popolazione colpita dal terremoto di febbraio.

Riguardo al conflitto in Ucraina, ha affermato che è possibile perseguire una soluzione diplomatica, "escludendo per la Turchia una discesa in campo, che potrebbe finire in un disastro".