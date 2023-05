Diritti d'autore Amr Nabil/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Coinvolta in prima linea nella guerra in Ucraina, la Eussia si propone come mediatrice di pace nel conflitto in Sudan. E ospiterà a Mosca un vertice tra Azerbaigian e Armenia: per risolvere la vicenda del Nagorno-Karabakh

La Russia si propone come possibile mediatore nella guerra in Sudan. Il vice ministro degli Esteri, Mikhail Bogdanov, ha espresso la disponibilità del suo Paese a fornire una piattaforma negoziale alle parti. Dopo oltre un mese di combattimenti tra l'esercito sudanese e il gruppo paramilitare delle Forze di Supporto Rapido (Rapid Support Forces-RSF), la situazione umanitaria in Sudan è quantomai critica. Secondo le Nazioni Unite, sono necessari tre miliardi di dollari in aiuti d'emergenza. La battaglia in corso è guidata dai due leader: il generale Abdel Fattah Burhan, leader de facto del Sudan e capo delle forze armate sudanesi, e dal generale Mohammad Hamdan Dagalo, capo delle RSF, appoggiate dal gruppo di mercenari russi Wagner. Crisi umanitaria in agguato, secondo l'Onu. (Sud Sudan, 8.5.2023) Sam Mednick/Copyright 2023 The AP. All rights reserved Circa 1.000 persone hanno perso la vita dall'inizio della guerra e un milione di sfollati hanno dovuto fuggire in altri Paesi, soprattuto verso l'Egitto, che ha uno stretto rapporto di collaborazione con il Sudan.