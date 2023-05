Sale il numero delle vittime a seguito della crisi climatica che ha messo in ginocchio gran parte del centronord Italia. Migliaia gli sfollati, residenti rimasti al buio. Continua l'allerta rossa in Emilia Romagna. Colpiti anche i Balcani

Continua inesorabile l'ondata di maltempo che ha colpito gran parte delle regioni italiane. Sono almeno nove le persone che in queste ore drammatiche hanno perso la vita. Il numero di evacuati dalle zone a rischio è di circa 5mila, alcune persone rsultano disperse, mentre 50mila sarebbero i residenti rimasti senza corrente elettrica.

Gran parte del centro nord, in particolare l'Emilia Romagna, è in condizioni critiche dopo che 21 fiumi sono esondato allagando circa 35 comuni. Le piogge torrenziali vanno avanti da giorni. In campo ci sarebbero almeno 750 vigili del fuoco, 240 soccorritori acquatici, 20 unità specialistiche speleo-alpino fluviali, 65 esperti nelle unità di pompaggio, 15 sommozzatori e oltre 3000 i soccorritori, ordinari e volontari, della Protezione civile.

Restano chiuse le scuole in gran parte dei Comuni colpiti, in particolare nella zona del Bolognese e sulla Romagna. Continua l'allerta rossa per tutta l'area romagnola e parte dell'Emilia.

Il presidente della regione, Stefano Bonaccini, ha comparato gli effetti dell'emergenza climatica al terremoto dell'Emilia che avvenne circa dieci anni fa.

"A pochi giorni dall'anniversario della prima scossa di terremoto del 2012, non esito a dire che siamo di fronte a un altro terremoto", ha dichiarato.

Martedì prossimo previsto un consiglio dei ministri per far fronte all'emergenza. Palazzo Chigi fa sapere che attualmente la politica è attiva sul campo.

Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci annuncia un provvedimento in accordo con altri ministeri che entro la prima metà del 2024 porterà a interventi mirati, dalla realizzazione di nuove dighe all'eliminazione degli sprechi di acqua.

Maltempo in Italia, Castel Bolognese Luca Bruno/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"La proposta che porterò la consiglio dei ministri è di un'ulteriore risorsa a disposizione della Emilia Romagna di 20 milioni di euro, una somma che si aggiunge si 10 milioni già deliberati il 4 maggio", ha detto Musumeci.

Il Ministro ha sottolineato la necessità di un piano nazionale che copra tutta l'Italia. Solo pochi mesi fa nell'isola d'Ischia si è verificata una frana a seguito di una forte alluvione che ha portato alla morte di 12 persone, 5 feriti e oltre i 460 sfollati.

"Siamo pronti a un piano nazionale per affrontare le piogge abbondanti e i lunghi periodi di siccità, perché occorre una rilettura del territorio. Lavoreremo con gli altri ministeri e sarà possibile realizzarlo entro otto mesi o un anno", ha fatto sapere il Ministro.

Il maltempo colpisce anche i Balcani

Ma il maltempo ha messo in ginocchio anche il versante adriatico dei Balcani dove le piogge torrenziali non smettono da giorni.

Particolarmente colpite sono state varie aree al confine tra la Croazia e la Bosnia-Erzegòvina nella regione di Bihać. Colpite anche alcune aree della Slovenia.

Molti centri cittadini sono sott'acqua con case completamente allagate con acqua a circa un metro.

Intanto si teme che possano esondare anche i quattro fiumi sui quali si trova la città di Karlovac, 50 km a sud di Zagabria, dove la Protezione civile e i vigili del fuoco stanno lavorando per proteggere gli argini più a rischio. Al momento non sono state riportate vittime.