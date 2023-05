Diritti d'autore Khalil Hamra/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Resterà in primo piano Erdoğan? (Istanbul, 12.5.2023)

Euronews World Di Cristiano Tassinari

Domenica 14 maggio si vota in Turchia per il rinnovo del Parlamento e, soprattutto, per il nuovo presidente. Che potrebbe essere ancora Recep Tayyip Erdoğan. Ma stavolta i sondaggi lo danno dietro a Kemal Kiliçdaroglu, leader del Partito Popolare Repubblicano. Probabile ballottaggio il 28 maggio

A Istanbul, una folla oceanica di sostenitori di Recep Tayyip Erdoğan ha acclama il presidente turco, alla vigilia delle elezioni generali (e presidenziali) in Turchia, in programma domenica 14 maggio. Si rinnova la composizione della Grande Assemblea turca (il Parlamento) e si vota per il nuovo presidente della Turchia. Erdoğan, 69 anni, ha alzato i toni al termine della campagna elettorale, dichiarando che "difenderà l'indipendenza" proprio come ha fatto la notte del tentativo di colpo di stato, il 15 luglio 2016, e ha avvertito i suoi alleati conservatori del "prezzo da pagare" e delle possibili rappresaglie se il suo rivale Kemal Kiliçdaroglu diventerà presidente. Idolatria per Erdoğan. (Istanbul, 12.5.2023) Khalil Hamra/Copyright 2023 The AP. All rights reserved. La grande sorpresa potrebbe, quindi, essere proprio Kemal Kiliçdaroglu, deputato e leader del Partito popolare repubblicano (CHP), che ha chiuso la sua inaspettatamente trionfale campagna elettorale ad Ankara.



Il 74enne politico socialdemocratico, conosciuto come KK (le sue iniziali), potrebbe porre fine a due decenni di crescente autoritarismo da parte di Erdoğan. La fine della campagna elettoriale di Kemal Kiliçdaroglu, qui con la moglie Selvi. (Ankara, 12.5.2023) Ali Unal/Copyright 2023 The AP. All rights reserved Il presidente, alle prese con una soffocante crisi economica in Turchia, è in dato in svantaggio nei sondaggi. Kiliçdaroglu ha accusato la Russia di interferenze nel processo elettorale. Putin preferirebbe continuare ad avere Erdoğan come interlocutore privilegiato. In risposta ai timori che possa rendere difficile l'eventuale passaggio del potere dopo 20 anni di governo, Erdoğan ha dichiarato che se dovesse perdere rispetterà democraticamente il risultato. Kiliçdaroglu in versione "Rocky". (Ankara, 12.5.2023) Ali Unal/Copyright 2023 The AP. All rights reserved Secondo i sondaggi, è molto probabile che nessuno dei candidati presidenziali ottenga la maggioranza assoluta al primo turno e, perciò, si vada al ballottaggio tra i due candidati più forti, Erdoğan e Kiliçdaroglu, in programma domenica 28 maggio.