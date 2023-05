Di Euronews

Lui nega le accuse di corruzione e sedizione: "Persecuzione politica da parte del governo di Shehbaz Sharif"

Tensione politica alle stelle in Pakistan dopo l'arresto del leader dell'opposizione Imran Khan. Mercoledì mattina Khan è comparso davanti al tribunale speciale del quartier generale della polizia di Islamabad.

L'ex primo ministro contesta le accuse a suo carico, corruzione e sedizione, affermando che si tratta di una persecuzione politica da parte del governo guidato dal premier Shehbaz Sharif.

Dal canto suo, Ahsan Iqbal, ministro per la pianificazione e lo sviluppo, ha affermato: "L'Alta corte di Islamabad ha dichiarato il suo arresto secondo le procedure legali adeguate e sotto la legittima autorità. Quindi questo è un arresto che non è motivato da alcuna vittimizzazione politica, è un arresto che non è stato fatto per volere del governo".

Khan è il settimo ex primo ministro ad essere arrestato nella turbolenta storia politica del Paese.

