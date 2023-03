Arrestati con l'accusa di aver pianificato un attacco, ritenuto imminente, in un ristorante ebraico nel centro di Atene. E non solo. La polizia della capitale greca ritiene che i due avevano progettato altre azioni, in "luoghi simbolici": avrebbero potuto causare numerose vittime tra la gente. Ma il "il loro obiettivo era anche quello di minare il senso del Paese, danneggiando le istituzioni e minacciando le relazioni internazionali della Grecia".

Secondo il sito di Kathimerini, gli arrestati stavano progettando un attentati proprio a una sinagoga nel centro di Atene.

A contribuire alle indagini l'agenzia di spionaggio israeliana Mossad, che si è intestata un ruolo di primo piano nell'intelligence e ha dichiarato in un comunicato che i due sono inseriti in una rete terroristica iraniana. Secondo quanto riferito dal governo e la polizia, entrambi sono di origine pakistana, hanno 27 e 29 anni e sono entrati illegalmente in Grecia dalla vicina Turchia.

Nell'ambito dell'inchiesta, sono stati perquisiti diversi siti ad Atene, nel sud della Grecia e nell'isola occidentale di Zante. E un terzo uomo, ritenuto sospetto, è ricercato: deve essere interrogato.