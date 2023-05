Un'invasione profondamente impopolare è stata imposta ai russi? Possiamo credere a tutto ciò che dicono i sondaggi ?

Un paradosso circonda l'invasione russa dell'Ucraina: da un lato, gli osservatori di tutta Europa insistono che questa è la guerra di Putin, imposta ai russi, che hanno poca voce in capitolo.

Altri suggeriscono che la guerra della Russia non potrebbe essere combattuta senza un significativo sostegno popolare, invocando i sondaggi che indicano un alto livello digradimento pubblico.

Ma questa guerra quanto è desiderata dai russi?

Quando scoppiò, il sostegno era "davvero alto", ha dichiarato Elena Koneva, ricercatrice presso la società russa di sondaggi di opinione ExtremeScan, in un recente evento organizzato da Open Democracy.

Una questione essenziale

Tuttavia, esistono evidenti problemi con i sondaggi: nei regimi autoritari, dove le persone spesso non possono esprimere liberamente le proprie opinioni, raramente si carpiscono veritieri atteggiamenti pubblici.

Non solo la maggior parte dei sondaggi d'opinione russi sono condotti da istituti di ricerca controllati dallo Stato, il che significa che i risultati possono essere manipolati, ma il Cremlino reprime ferocemente il dissenso contro la guerra.

I critici del conflitto sono stati soggetti a pesanti multe, arresti e violenze: un padre di famiglia è stato arrestato finanche per i presunti disegni contro la guerra, fatti da sua figlia a scuola!

Anche se i russi sostengono l'invasione, Elena Koneva dice che c'è da chiedersi cosa significhi in pratica tale sostegno.

Ha indicato i sondaggi in cui i russi affermano di essere favorevoli, ma quando vengono poste domande secondarie, come volersi arruolare nell'Esercito o donare denaro alla causa, la risposta è un fermo No.

Silenziosa acquiescenza

Sono in gioco questioni più profonde all'interno della società russa, in particolare "l'indifferenza politica", secondo Oleg Zhuravlev, ricercatore del laboratorio russo di Sociologia pubblica.

Ciò significa che, sebbene possano sostenere l'invasione, si tratta di una silenziosa acquiescenza, non di un supporto attivo.

Molti russi hanno sofferto terribilmente sotto l'URSS: milioni di persone morirono nelle purghe di Stalin durante gli anni '30 e la società rimase da allora in poi strettamente controllata, con la libertà di parola e il dissenso severamente puniti.

Allo stesso tempo, Zhuravlev afferma che esiste "una sensibilità morale" nei confronti della violenza, che può mettere le persone in difficoltà: “Non possono sostenere con entusiasmo la guerra perché è immorale, ma non possono diventare avversari", dice.

Il Cremlino ha ripetutamente affermato che, se la Russia non avesse colpito l'Ucraina, Kiev o l'Occidente avrebbero colpito per primi la Russia.

Nonostante lo spargimento di sangue continui a infliggere sofferenze incalcolabili sia alla Russia che all'Ucraina, il sostegno alla guerra nei sondaggi russi è rimasto stabile.

La ricercatrice Koneva attribuisce questo al modo in cui la guerra è rappresentata all'interno del Paese.

"Sono molto colpita dai propagandisti russi", ha detto, spiegando che sono riusciti a creare una "percezione distorta che uccide i fatti oggettivi".

Nelle zone di confine, ci sono livelli più elevati di sostegno all'invasione, con le persone che sentono il Paese maggiormente minacciato rispetto alle persone più lontane dalla zona di conflitto.