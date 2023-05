Di Euronews

Il Consiglio direttivo ha deciso di aumentare i tre tassi di interesse di riferimento della Bce al 3,75%, 4,00% e 3,25% con effetto dal 10 maggio

La Banca centrale europea ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, come era prevedibile, soprattutto in seguito ai dati sull'inflazione di aprile nell'Eurozona, salita al 7%. La Bce interromperà i reinvestimenti del programma di acquisti App a partire da luglio. Per quanto riguarda gli investimenti del programma di acquisti pandemico Pepp, la Banca proseguirà i reinvestimenti dei titoli in scadenza almeno fino alla fine del 2024.

Christine Lagarde, presidente della Bce: "Le prospettive di inflazione continuano ad essere troppo alte. Alla luce delle elevate pressioni inflazionistiche in atto, il Consiglio direttivo ha deciso oggi di aumentare di 25 punti base i tre tassi di interesse chiave della BCE".

Di conseguenza, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale e i tassi di interesse sulla linea di rifinanziamento marginale e sulla linea di deposito saranno aumentati rispettivamente al 3,75%, 4,00% e 3,25%, con effetto dal 10 maggio 2023.

L'istituto dei 20 paesi che condividono l'euro ha ora alzato i tassi di un totale di 375 punti base dallo scorso luglio, ma non sembra sia acora finita ed è probabile un'ulteriore azione dato l'aumento della pressione sui salari e sui prezzi.

