Abusi sessuali nella Chiesa portoghese: le testimonianze delle vittime

Un rapporto pubblicato lo scorso febbraio stima che quasi 5.000 bambini siano stati abusati dal 1950. La giornalista di Euronews, Valerie Gauriat, è andata in Portogallo per incontrare alcune delle vittime

"Riconosciamo e presentiamo ai sopravvissuti agli abusi sessuali nella nostra Chiesa una profonda, sincera e umile richiesta di perdono". Queste le parole di José Ornelas Carvalho, capo della Conferenza episcopale portoghese, pronunciate il 20 aprile a Fatima, importante meta di pellegrinaggio cattolico. La messa del perdono è stata organizzata dopo la pubblicazione, a febbraio, del rapporto di una commissione indipendente che ha rivelato che quasi 5.000 bambini sono stati abusati dal clero cattolico dal 1950.

Rompere il silenzio per prevenire ulteriori abusi

Antonio, 70 anni, è tra coloro che hanno testimoniato davanti alla commissione. Ha subito abusi sessuali tra i 10 e i 12 anni. Raccontando il suo calvario, ricorda che una volta un sacerdote gli disse di confessarsi prima della messa, subito dopo aver abusato di lui: "Ero io il peccatore - racconta Antonio -. L'ipocrisia nella Chiesa cattolica è enorme. Oggi ne parlo ovunque, senza vergogna, con coraggio. Sta a noi avere il coraggio e a loro vergognarsi".

Dopo la pubblicazione del rapporto, diversi membri del clero, accusati di abusi sessuali su minori, sono stati messi sotto inchiesta e temporaneamente rimossi dal loro incarico. Tuttavia, alcuni continuano ad esercitare le loro funzioni. Anche Filipa, 43 anni, ha testimoniato davanti alla commissione. È stata violentata da un sacerdote all'età di 17 anni e ha deciso di denunciarlo tre anni fa per evitare ulteriori abusi. "Il Vaticano ha detto che il caso era chiuso perché già prescritto, e che io ero l'unica vittima conosciuta di questo prete. Io non conto - dice Filipa -. Ecco perché il sacerdote è ancora attivo. Sono caduta in depressione, ho anche tentato il suicidio".

Filipa ha fondato un'associazione, Coração Silenciado, per aiutare coloro che non ce l'hanno fatta a rompere il silenzio.