Di Euronews

Alta tensione in seguito alla morte in carcere di un prigioniero palestinese accusato di terrorismo

L'esercito israeliano ha condotto attacchi aerei su obiettivi di Gaza in risposta a precedenti lanci di razzi dal territorio palestinese. La tensione è alta in seguito alla morte in carcere in Israele, dopo 86 giorni di sciopero della fame, di un prigioniero palestinese di alto profilo, arrestato a febbraio in Cisgiordania.

Schierati i soldati israeliani e i carri armati lungo il confine con Gaza. Cresce il timore di una nuova escalation.

Se gli obiettivi colpiti dal fuoco israeliano non sono ancora chiari, i razzi palestinesi hanno creato danni a un'auto e a una casa nella città di Sderot, nel sud del paese.

I militanti palestinesi accusano gli israeliani di aver deliberatamente assassinato il leader della Jihad islamica Khader Adnan negandogli le cure mediche durante la detenzione. L’uomo era stato accusato di terrorismo. I funzionari della prigione israeliana hanno detto che aveva rifiutato le cure oltre al cibo.

La questione dei prigionieri in Israele è fondamentale per i palestinesi, sia per le loro famiglie sia per i leader politici che ritengono Israele responsabile della loro condizione in carcere. Ci sono circa 4.900 palestinesi nelle prigioni israeliane