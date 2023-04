Perù, l'ex presidente Toledo arrivato a Lima dopo l'estradizione

Di Euronews con Ansa

Alejandro Toledo è arrivato a Lima, dopo essere stato estradato dagli Stati Uniti. L'ex presidente peruviano è accusato di aver intascato una maxi tangente di 31 milioni di dollari quando era al governo.

Si tratta di uno dei numerosi risvolti dello scandalo Odebrecht, dal nome della società di costruzioni brasiliana che operava in Perù, e che avrebbe ottenuto un trattamento di favore nella gara per un appalto importantissimo, quello dell'autostrada Interoceanica meridionale che avrebbe dovuto collegare Brasile e Perù, proprio grazie alle tangenti versate a Toledo.

L'ex presidente sarà detenuto nella prigione di Barbadillo, nei pressi di Lima, dove sono già reclusi due ex capi di stato, Alberto Fujimori, condannato per reati contro l'umanità, e Pedro Castillo, al carcere preventivo per il tentato golpe del dicembre scorso.