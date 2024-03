Di Euronews

"Non avevo pianificato e non mi ero preparato per questo compito. Ma, nel corso degli anni, ho imparato ad apprezzare il potere del caso e gli eventi imprevisti", ha detto il nuovo presidente ungherese Tamás Sulyok.

67 anni, già presidente della Corte costituzionale ungherese dal 2016, Sulyok è stato nominato alla presidenza dal partito di governo Fidesz di Orbán.

La presidente precedente, Katalin Novak, si è dimessa a febbraio in seguito alle polemiche alimentate dalla grazia concessa a un uomo condannato come complice in un caso di abuso sessuale su minori, una decisione che ha scatenato uno scandalo politico senza precedenti per il governo nazionalista di lunga data.

Le opposizioni hanno criticato la nomina di Sulyok per la sua mancanza di esperienza politica e perché non sono state prese in considerazione le richieste per l’elezione diretta del presidente della Repubblica.