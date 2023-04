Di Euronews

Yevgeny Prigozhin sa come destare scalpore. Quasi quotidianamente sulle prime pagine dei giornali per i suoi commenti sulla guerra in Ucraina, il famigerato leader del Gruppo Wagner della Russia starebbe puntando al potere politico. E alcuni suggeriscono addirittura che voglia diventare presidente.

"Un personaggio disdicevole che ha curato molto bene i propri interessi"

"Prigozhin è un personaggio profondamente disdicevole", ha dichiarato a Euronews il professor Mark Galeotti, analista della politica russa. "Si tratta di un uomo che si è garantito l'ascesa facendo tutto ciò che Putin e il Cremlino vogliono. E ovviamente curando molto bene i propri interessi".

Anche prima di lanciare le sue milizie di mercenari in alcune delle battaglie più cruente dell'Ucraina, Prigozhin gestiva gruppi di troll che cercavano di influenzare le elezioni statunitensi (il che ha comportato guai con l'FBI) e utilizzava i suoi combattenti per affari poco chiari in tutto il continente africano.

La sua ultima mossa è stata l'acquisizione di un partito politico in Russia, che secondo gli analisti dell'Istituto per gli studi di guerra degli Stati Uniti potrebbe innescare una "frattura all'interno del Cremlino". "È chiaro che sta cercando di posizionarsi per giocare un ruolo pubblico nella politica russa", ha dichiarato Mark Beissinger, docente presso l'università di Princeton. "C'è d'altra parte una domanda che incombe sempre più sulla politica russa: cosa succederà dopo Putin?".

"Quest'ultimo non rischia comunque di essere rovesciato", ha aggiunto Beissinger. "Ma sta invecchiando. E quando i dittatori invecchiano, chi ha ambizioni cerca di posizionarsi per riempire potenzialmente il vuoto lasciato dalla morte del leader".

Prigozhin non ha amici né alleati

Il potere di Prigozhin si basa unicamente sulla Wagner - nessun altro politico russo comanda una tale forza militare - e la sua enorme ricchezza è stata "accumulata proteggendo regimi africani deboli in cambio delle loro miniere d'oro", sottolinea Beissinger. Secondo il quale è tuttavia difficile immaginare che il combattente possa mai affrontare direttamente Putin.

Sostenuto dai presunti successi in Ucraina, Prigozhin si è però certamente fatto sentire nell'ambito della politica russa. Si è scontrato con il governatore di San Pietroburgo e ha attaccato l'establishment militare per la sua campagna contro Kiev, cosa che ha fatto finire in prigione molte persone. A marzo ha sfidato apertamente la tesi del Cremlino secondo cui in Ucraina si sta combattendo contro i nazisti, un argomento falso usato ripetutamente per giustificare l'invasione, e nel fine settimana avrebbe apparentemente invitato a fermare i combattimenti.

"Prigozhin è una persona che riesce a trovare il modo di far funzionare il sistema, ma rimandone sempre in qualche misura ai margini, ai confini di ciò che è accettabile, e spingendo così quegli stessi confini", ha osservato Beissinger. "Non si identifica con l'élite degli oligarchi, ma ne è neppure estraneo, anche per via della sua ricchezza".

Un murale inneggiante al gruppo Wagner a Belgrado Darko Vojinovic/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Si ritiene che Prigozhin provenga da un ambiente operaio e che abbia trascorso nove anni in prigione per furto, mentre l'Unione Sovietica si dissolveva negli anni Ottanta. È tollerato perché "utile a Putin", ha spiegato Beissinger: "Garantisce servizi allo Stato in guerra che i militari non sono in grado di fornire". Spietati quanto brutali, i mercenari Wagner sono infatti stati accusati di aver commesso diffuse violazioni dei diritti umani in tutto il mondo: qualcosa su cui pochi governi vorrebbero lasciare il loro nome.

"Non è escluso che esploda come una bolla di sapine - ha aggiunto Beissinger - ma potrebbe anche essere in grado di sfruttare questa situazione per ottenere influenza, se riuscisse a stringere le giuste alleanze".

Le vendette sono il suo hobby

L'analista Galeotti è tuttavia più scettico: "Non vedo segni di ambizioni politiche", ha detto a Euronews. "Tutte queste chiacchiere sul fatto che potrebbe essere il prossimo presidente o il ministro della Difesa sono un'assoluta sciocchezza, prive di alcun fondamento".

Anche prima di essere inviati nel "tritacarne" di Bakhmut, nel sud dell'Ucraina, i mercenari Wagner erano 30mila rispetto agli 800mila circa di personale attivo nell'esercito convenzionale. Inoltre, dipendono in larga misura dall'esercito russo per le munizioni. Questo fa di Prigozhin un "piccolo personaggio", aggiunge Galeotti, sottolineando come il mercenario dipenda fortemente dai contratti governativi e abbia bisogno del permesso di Putin per gestire il gruppo di combattenti, poiché sono tecnicamente illegali secondo la legge russa.

"Anche se gli venisse concesso un potere maggiore, si tratterebbe di uno strumento del Cremlino, non dotato di reale autonomia - ha detto Galeotti -. Tuttavia, penso che sia sempre pericoloso escludere Prigozhin. È un imprenditore. È opportunista e spietato. Farà tutto il necessario".

Prigozhin in compagnia del presidente russo Vladimir Putin Misha Japaridze/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

L'azienda Concord Catering di Progozhin ha ottenuto contratti miliardari per i servizi nelle scuole e nelle forze armate russe, nonché per ospitare i banchetti del Cremlino, e si ritiene che sia il luogo in cui ha avuto accesso all'orecchio di Putin. E dove ha ottenuto il soprannome di "chef di Putin". Ma un ostacolo ai presunti piani politici di Progozhin potrebbe essere lui stesso: secondo Galeotti, "non comprendendo che stava giocando con i grandi, l'ex detenuto delinquente" potrebbe essersi spinto troppo in là, attaccando troppo ai vertici del potere russo.

"Si tratta di un uomo con una forte vena di cattiveria, sono tentato di dire che le vendette sono il suo hobby principale", prosegue l'esperto. Alcuni sostengono che l'uccisione di Vladlen Tatarsky, blogger militare, avvenuta il mese scorso in un'esplosione di una bomba, sia stata un avvertimento per Prigozhin, dal momento che i due erano alleati e che il fatto è avvenuto in un bar di sua proprietà. Tuttavia, ci sono molte altre teorie, come quella che dietro l'esplosione ci sia l'Ucraina.

"Progozhin ha esagerato", afferma Galeotti. "L'anno scorso era in forte ascesa perché l'esercito russo aveva un disperato bisogno di più uomini. Dopo la mobilitazione parziale, le forze armate russe hanno 300mila uomini in più e il gruppo Wagner è molto meno prezioso".

Cosa c'è dunque dietro le voci?

Oltre a una "tempesta mediatica che si autoalimenta", Galeotti afferma che una delle principali fonti di speculazione sulle cosiddette ambizioni politiche di Prizoghin è il fatto che lui sia molto schietto. Inoltre, anche i suoi nemici politici sarebbero pronti ad alimentare le voci, al fine di creare una distanza tra lui e Putin: "Nel contesto attuale è molto pericoloso che si parli di qualcuno che vuole diventare il prossimo presidente".

Combattenti del gruppo Wagner nel Mali AP Photo

Dall'inizio della guerra in Ucraina, un numero sempre maggiore di oligarchi e critici di Putin è stato trovato morto, sollevando il dubbio che si tratti di casi troppo ripetuti per essere casuali. Secondo le agenzie di stampa russe, alcuni sarebbero caduti accidentalmente da finestre degli ospedali, mentre altri sarebbero inciampati in diverse rampe di scale.

Per Galeotti, le speculazioni e l'interesse per Prigozhin riflettono in definitiva qualcosa di forse più preoccupante: "C'è un fascino orribile per questa forza mercenaria che sembra in grado di ignorare totalmente le norme di base del comportamento civile. Queste persone fanno sembrare i normali militari russi dei boy scout".

In rete sono circolati video di mercenari Wagner che giustiziano disertori con mazze, mentre il gruppo è stato accusato di stupri in Ucraina. "Molte persone non capiscono veramente Prigozhin", ha precisato l'esperto. "È diventato una specie di mistero. C'è chi crede che sia fondamentalmente un mercenario senza regole che fa quello che vuole. E chi crede che sia semplicemente un esecutore sanguinario di ciò che vuole Putin. Ognuno può immaginare il suo Prigozhin personale".