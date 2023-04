Di Euronews

Ci sarebbero attriti sul fronte tra il gruppo di mercenari russi Wagner e quello di Gazprom, Potok. Prigozhin aspetta la controffensiva ucraina "sui fianchi che non siamo in grado di coprire a causa della mancanza di munizioni"

Le forze russe hanno bombardato la città di Bakhmut e il capo del gruppo di mercenari russi Wagner ha dichiarato che le truppe ucraine "stanno arrivando in massa" in vista di quella che ha definito una controffensiva "inevitabile".

Il think thank statunitense Institute for study of war ritiene che a partire dal 26 aprile le forze russe abbiano continuato a guadagnare terreno a Bakhmut. Filmati geolocalizzati mostrano che le truppe russe sono avanzate nella parte occidentale della città assediata.

Secondo l'Isw, la concorrenza tra le compagnie militari private russe sta probabilmente aumentando. La Russia ha sul terreno il gruppo di mercenari Wagner, che si sta concentrando sulla guerra urbana e sta spingendo per avanzare, il gruppo di mercenari Potok (Stream in inglese), uno dei tre distaccamenti della compagnia energetica statale russa Gazprom, e le forze aeree russe, che stanno proteggendo i fianchi.

I combattenti di Potok hanno riferito di essere stati trattati male dal gruppo Wagner, che avrebbe minacciato di sparare loro se si fossero ritirati dalla linea di contatto. Un milblogger russo ha affermato che i combattenti di Potok hanno abbandonato le loro posizioni a Bakhmut per mancanza di munizioni.

Come già precedentemente valutato da Isw, il leader di Wagner, Yevgeny Prigozhin, probabilmente considera la proliferazione delle compagnie militari private intorno a Bakhmut come una concorrenza, e sembra che questa maggiore presenza possa causare attriti sostanziali.

Prigozhin ha dichiarato che le forze armate ucraine inizieranno una controffensiva molto probabilmente per l'inizio di maggio, "per tagliare i fianchi che non siamo in grado di coprire" a causa della mancanza di munizioni.

Il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato che gli alleati hanno già completato l'addestramento e consegnato oltre 1500 veicoli blindati, 230 carri armati e munizioni, fornendo il 98% dell'assistenza promessa, aggiungendo che Kyiv "ora ha le capacità militari di cui ha bisogno per riconquistare il territorio".