L'Italia sta per diventare il primo Paese al mondo a vietare alle proprie aziende di produrre carne coltivata in laboratorio, minacciando multe fino a 60.000 euro. Presentando il disegno di legge al Senato, il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ha dichiarato: "Danneggia i piccoli produttori alimentari. Danneggia l'ambiente. Standardizza le abitudini alimentari. Gli studi non ne garantiscono la sicurezza".

Ha ragione sui rischi per la salute? La maggior parte degli studi non ha fatto abbastanza progressi per dire se la carne prodotta in laboratorio sia sicura al 100%. La risposta cambia anche a seconda della parte del mondo in cui ci si trova, ma in genere è ampiamente favorevole all'idea. Singapore è stato il primo Paese a dare il via libera al consumo umano di carne coltivata nel 2020. La Food and Drug Administration statunitense l'ha seguita nel novembre 2022.

E nell'Ue? L'agricoltura basata sulle cellule è ancora in fase di ricerca, ma l'Autorità per la sicurezza alimentare del blocco afferma che si tratta di una "soluzione promettente" per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi ambientali. Inoltre l'Ue ha già concesso ad aziende come BioTech Foods, Nutreco e Mosa Meat milioni di euro in fondi di ricerca. Insomma, un mezzo "sì", nonostante lo scetticismo di molti europarlamentari italiani.

Gli allevatori locali in Italia ne risentiranno?

La carne allevata in laboratorio non è ancora presente sugli scaffali dei supermercati o nei menu dei ristoranti, quindi non sappiamo come andrà a finire tra i consumatori. E, comunque, gli italiani non sembrano molto propensi a provarla.

Nonostante l'amore per la carne, un recente sondaggio ha rivelato che l'84% degli intervistati non assaggerebbe le bistecche fatte in laboratorio. Questo sembra essere sufficiente per escludere i rischi per gli allevatori locali. Tuttavia, questi ultimi non sono ancora convinti. Tanto che hanno collaborato con l'Organizzazione Mondiale degli Agricoltori per avviare una petizione globale contro la carne coltivata o, come la chiamano loro, "cibo Frankenstein".

Secondo quanto riferito, la petizione ha già raccolto più di mezzo milione di firme ed è sostenuta da molte autorità locali, in particolare nelle regioni produttrici di carne. Ha ottenuto anche il sostegno degli ecclesiastici. Eppure, tutti questi sforzi potrebbero essere vani.

Se l'Ue approverà il cibo coltivato, la proposta di legge non sarà sufficiente a tenerlo lontano "dalle tavole degli italiani", come promesso dal Ministro dell'Agricoltura italiano. Sì, vieta alle aziende italiane di produrlo, ma non impedisce alle aziende straniere di esportarlo in Italia. L'opposizione ha sostenuto che questo creerebbe solo uno svantaggio competitivo per le imprese italiane, invece di proteggerle.

Danneggia l'ambiente?

La carne coltivata funziona con bioreattori - o fermentatori - che sono recipienti costruiti per "fornire un ambiente efficace agli enzimi o alle cellule intere per trasformare le sostanze biochimiche in prodotti". E sì, hanno bisogno di "molta energia", come conferma Bruno Cell, una start-up italiana che si occupa di carne coltivata.

"Se questa energia non proviene da fonti rinnovabili, l'impatto ambientale può essere più o meno significativo", ha dichiarato un membro della start-up a Euronews. D'altra parte, gli alimenti coltivati in laboratorio hanno bisogno di molta meno acqua e terreno rispetto alla carne tradizionale, riducendo le emissioni di gas serra e la deforestazione. Inoltre, non è necessario macellare gli animali o allevarli in condizioni di agricoltura intensiva.

In definitiva, quanto assomiglia la carne coltivata a quella tradizionale? "La carne coltivata è composta dalle stesse cellule degli animali - spiega Bruno Cell -. Il prodotto di base è al 100% una cellula animale. I tessuti sono gli stessi, hanno le stesse caratteristiche organolettiche e, quando vengono coltivati, ricevono teoricamente lo stesso nutrimento che ricevono gli animali".

Quindi, la cosiddetta "carne artificiale" non è poi così artificiale. "Questo disegno di legge dice sostanzialmente che tutto ciò che non proviene direttamente dalla terra è pericoloso. Non farà altro che ritardare i progressi della ricerca italiana in questo campo".