Come proseguirà la guerra in Ucraina?

Analisti e strateghi concordano sul fatto che - ad entrambe le parti - mancano veicoli e materiale sufficiente per passare dall'attuale guerra di trincea statica, come quelle della Prima Guerra Mondiale, a una guerra di manovre e assalti di terra.

Guerra di trincea: fino a quando? Screenshot

Pertanto, non ci sarà nessuna offensiva - così sono convinti gli esperti - finché gli eserciti di Kiev e di Mosca non avranno abbastanza veicoli leggeri per accompagnare i carri armati.

Nella logica e nella logistica militare, i carri armati devono andare di pari passo con veicoli da combattimento e da trasporto, come i cosiddetti "assassini di carri armati": i Bradley e i mezzi Humvee(High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle).

"Servono mezzi rapidi di movimento, da affiancare ai carri armati"

Ci spiega cosa sono questi mezzi Félix Arteaga, investigatore principale del Real Instituto Elcano di Madrid:

"Senza quei veicoli di accompagnamento, senza quei veicoli tattici che portano un armamento importante, insieme a fucilieri che possono essere sbarcati per superare qualsiasi ostacolo e armamento che accompagna i veicoli corazzati, non ci sarebbe una grande capacità offensiva di massa. Averli, darebbe agli ucraini o ai russi una capacità offensiva senza la quale non ci sarà offensiva, con il rischio e la necessità di prolungare la guerra di trincea".

"...altrimenti continuerà la guerra di trincea". Screenshot

Poiché il fronte di battaglia in Ucraina è ormai praticamente ridotto all'area del Donbass, entrambi gli eserciti si scontrano senza una forza predominante in grado di sfondare le posizioni difensive nemiche.

"La svolta? Le armi combinate"

Una situazione che potrebbe trasformarsi in una battaglia con manovre di guerra, in caso di nuove armi combinate: potrebbero essere loro la svolta.

Spiega Bradley Bowman, Direttore della Foundation for Defense of Democracies (FDD):

"Armi combinate è quando combini armamenti di fanteria a potenza di fuoco protettiva mobile, carri armati, fuochi offensivi e difensivi, ingegneri, aviazione e capacità congiunte... Stiamo cercando di dare agli ucraini i mezzi per condurre questa guerra armata combinata, per rompere queste linee statiche stile Prima Guerra Mondiale, e iniziare a condurre operazioni offensive che potrebbero effettivamente costringere i russi alla ritirata e consentire agli ucraini di riconquistare parte del loro territorio".

"La svolta nella guerra? Le armi combinate". Screenshot

"Per ora, nessuna offensiva"

E il futuro immediato? Come lo vede Félix Arteaga, investigatore principale del Real Instituto Elcano?

"Con i numeri che abbiamo ora, ovviamente né la parte russa né quella ucraina hanno la capacità di lanciare questa offensiva di cui tanto si parla, da mesi. Nelle prossime settimane non sembra fattibile, infatti, che né l'uno né l'altro esercito possano portare a termine un'offensiva decisiva ai fini della vittoria finale nella guerra".