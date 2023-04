Questa è la storia di un ex famoso astronauta americano con una nuova missione da compiere: aiutare l'Ucraina.

Scott Kelly ha 59 anni e detiene il record per la permanenza più lunga di sempre sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Lo scorso ottobre è stato contattato da United24, la campagna di crowdfunding globale lanciata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per aiutare il suo Paese.

Racconta Scott Kelly:

"Penso di sapere il motivo per cui sono stato contattato. Hanno notato che fin dall'inizio di questa guerra sono sempre stato molto attivo sui social media, a favore dell'Ucraina".

Scott Kelly durante l'intervista. Euronews

Scott Kelly non ha esitato un secondo per accettare ed è diventato, insieme all'attore Mark Hamill e alla cantante Barbra Streisand, uno degli ambasciatori di United24.

In pochi mesi ha raccolto quasi 600.000 dollari ed è stato in grado di acquistare dieci ambulanze dotate delle più moderne tecnologie.

Come autista di ambulanze, in gioventù, Scott conosce l'importanza del primo soccorso.

Una delle ambulanze acquistate da Scott Kelly. Euronews

"Quello che faccio per l'Ucraina è qualcosa di importante per me"

"Come astronauta, in un equipaggio di volo spaziale, ci sono sempre due membri designati come referenti medici. Se c'è un medico a bordo, di solito sarà uno dei suoi due referenti. Io sono sempre stato una persona che agisce in base alle esperienze del passato, anche di quando guidavo le ambulanze, quindi quello che faccio per l'Ucraina è qualcosa di importante, quasi nostalgico per me".

Nel novembre 2022, l'ex astronauta si è recato in Ucraina. Ha incontrato bambini feriti negli ospedali e il presidente Zelensky.

L'incontro con Zelensky a Kiev. Screenshot

"Dobbiamo fare di più per l'Ucraina"

Scott Kelly ha effettuato ben quattro missioni nello spazio ed è sorpreso che il mondo non possa fare di più per aiutare l'Ucraina.