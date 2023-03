Decima giornata di mobilitazione in Francia: schierati 13mila agenti

Altra giornata di sciopero nazionale contro la riforma delle pensioni in Francia, la decima giornata di mobilitazione di chi si oppone alla legge tanto voluta da Emmanuel Macron. Il Presidente francese riunisce oggi il Consiglio dei ministri, mentre lunedì ha assicurato di voler "tendere la mano ai sindacati".

Ancora una volta i servizi ferroviari subiscono forti disagi, con molti treni a lunga percorrenza e regionali cancellati. Diverse scuole restano chiuse e le consegne di carburante sono ancora bloccate.

Già dalle prime ore dell'alba i manifestanti sono scesi in piazza, bloccando ad esempio la tangenziale di Caen, nel nord del Paese.

Si temono altre violenze a margine delle manifestazioni previste in tutto l'esagono, come quelle che hanno caratterizzato le ultime giornate. Per questo, il ministro dell'Interno Gérald Darmanin ha annunciato un "dispositivo di sicurezza inedito", con 13mila agenti di polizia e gendarmi schierati, di cui 5.500 solo nella capitale.

Ventiquattr'ore prima le proteste di massa hanno raggiunto il Louvre, dove la folla ha bloccato l'ingresso del museo. I manifestanti pacifici si sono riuniti davanti alla piramide di vetro, brandendo striscioni con la scritta "Lavorare meno per vivere di più".